25 июля CNN со ссылкой на источники сообщил о возможном уходе главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона из-за разногласий с Трампом. Если это случится, Тиллерсон станет шестым членом команды американского президента, покинувшим свой пост с момента вступления Трампа в должность. Для сравнения, в команде Обамы, за тот же период во время первого президентского срока, не было ни одной отставки, пишет РБК.

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт

Reuters

19 августа 2016 года ушел в отставку глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, его обвиняли в незаконном получении денег от партии Виктора Януковича, советником которого он работал. Согласно материалам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), на имя Манафорта были перечислены $12,7 млн. При этом в НАБУ отмечали, что наличие Манафорта в списках не означает, что он действительно получил эти средства, так как «в графе получателей содержатся подписи других лиц». Манафорт все обвинения отверг.

Советник по национальной безопасности Майкл Флинн

Reuters

14 февраля с поста советника по национальной безопасности ушел Майкл Флинн. Об этом его попросил сам Трамп после того, как стало известно о разговорах Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о которых он не информировал высшее руководство. Флинн извинился перед Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, объяснив то, что он не полностью информировал вице-президента о содержании разговора с послом «быстро развивающимися событиями». Флинн стал первым, кто ушел из команды Трампа после вступления его в должность президента.

Директор ФБР Джеймс Коми

Reuters

10 мая Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. По информации Reuters в письме к Коми Трамп обвинил его в неэффективном руководстве. Он также добавил, что для восстановления доверия к службе ей нужен новый лидер. Рекомендации об отставке Трампу давал генеральный прокурор Джефф Сешнс. В Минюсте увольнение Коми объяснили его действиями во время закрытого расследования против Клинтон в 2016 году.

Директор по связям с общественностью администрации президента Майк Дубке

АР

30 мая стало известно об отставке директора по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке, прошение об отставке он подал еще 18 мая. По версии Politico, как и предыдущие отставки, отставка Дубке была связана с подозрениями его в связях с Россией.

Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк

Reuters

6 июня временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку после решения президента Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Рэнк работал еще с администрацией Обамы и вел консультации с китайскими властями по Парижскому соглашению. 1 июня Трамп принял решение о выходе из него, сославшись на невыгодность соглашения для США.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

Reuters

22 июля в отставку подал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Он не согласен с назначением на должность главы Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, финансиста из Нью-Йорка. По его мнению, такое решение — «серьезная ошибка», рассказывали знакомые с ситуацией источники NYT.