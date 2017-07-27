Samsung получила рекордную прибыль в $9,9 млрд во 2 квартале 2017 года. Чистая прибыль компании во 2 квартале 2017 года составила 11,05 трлн вон ($9,9 млрд). Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании, сообщает РБК.



По данным The Wall Street Journal, по сравнению с 2016 годом чистая прибыль компании увеличилась на 89% и стала рекордной для Samsung. Выручка компании за второй квартал увеличилась на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 61 трлн вон ($54,6 млрд).

Компания объяснила значительный рост прибыли благодаря продажам чипов памяти DRAM и NAND. С их помощью ведется обработка и хранение данных на серверах и в гаджетах. Также в Samsung отметили рост популярности SSD (твердотелых жестких дисков) для серверов и рост прибыли после выхода на рынок смартфонов Samsung S8 и S8+.



Газета The Washington Post сообщила, что Samsung, скорее всего, впервые опередила Apple и Intel по квартальной прибыли. Вместе с тем, газета отмечает, что отчет о высокой прибыли Samsung опубликовала в то время, как «руководство компании находится в смятении» после того, как глава Samsung Ли Чжэ Ён был арестован.



Арест бизнесмена произошел в феврале текущего года. Его подозревали в передаче взятки в $38 млн близкой подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По данным следствия, глава Samsung планировал таким образом добиться разрешения на свободное слияние с холдингом одной из строительных компаний.



Парламент Южной Кореи в декабре 2016 года объявил импичмент президенту Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала с участием ее подруги Чхве Сун Силь. Ее подозревают в вымогательстве средств у крупных корейских компаний.