Столичный главк МЧС опубликовал очередное предупреждение об ухудшении погодных условий утром в четверг, 27 июля. Согласно прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, местами в столице ожидается сильный град, грозовые дожди и ветер с порывами до 12–17 м/с.

Столичный главк МЧС напоминает, что в случае ухудшения погоды возможно повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Кроме того, стоит опасаться повреждения кровель и остекления жилых и нежилых зданий, нанесения телесных повреждений и материального ущерба, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

Как обычно, в связи с ожидаемой непогодой в ведомстве настоятельно рекомендовали жителям Москвы и столичного региона не выходить на улицу, если есть такая возможность.

Вероятность ухудшения погодных условий в Москве в четверг, 27 июля, связана с тем, что столицу покидает теплый атмосферный фронт, а это, в свою очередь, приводит к большей неустойчивости воздушных масс.

При этом в четверг по-прежнему будет жарко: даже ночью ожидается +15…+20°С, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29°С. Ветер южный, юго-западный, 3–8 м/с, при грозах порывистый.

В пятницу, 28 июля, в городе будет наблюдаться переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +24…+29°С. Ветер переменный, 2–7 м/с.

В выходные дни в Москве ожидается очень теплая, солнечная и преимущественно сухая погода. Ночью в субботу и воскресенье будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха установится на уровне +16…+21°С. Днем 29 и 30 июля синоптики обещают такую же ясную погоду и жару до +26…+31°С. Ветер оба дня западный, 3–8 м/с.

В Росгидромете утверждают, что сейчас в Москве и области установился «настоящий тип летней погоды», который предполагает теплые ночи. По мнению синоптиков, в ближайшее время температура не будет опускаться ниже +20 градусов даже по утрам.