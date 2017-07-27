В Душанбе продолжается снос старых домов. На этот раз очередь дошла до трехэтажек в районе поворота аэропорта. Строительная компания уже собралась снимать крышу с дома, хотя договоры о купле-продаже квартир подписаны далеко не со всеми жителями. Местные бунтуют, застройщики обещают действовать по закону.

Жильцы дома: 600 долларов за квадрат – несправедливая цена

В начале недели в редакцию пришла группа жителей столицы, живущих по улице Айни, 71/48.

По словам жительницы Веры Микитовой, строительная компания, которая будет заниматься сносом дома 71/48 и последующим строительством многоэтажки на этом месте, - это ООО «Элит-Строй-Сервис».

- Мы в корне не согласны с теми предложениями, которые компания представила на наше рассмотрение, так как они заведомо нарушают положения, изложенные в статье 118 Жилищного кодекса и статье 263 Гражданского кодекса. А именно: сумма компенсации за наше жилье по их предложениям составляет 600 долларов США за квадратный метр. Так, например, сумма за квартиру площадью 48 квадратных метров составит 28 800 долларов. Такой суммы никак не хватит на покупку равноценной квартиры даже в ближайших спальных районах (82, 91 мкрн, Профсоюзы), не говоря уже о центре города, - говорит Микитова. – Кроме того, квартиры в нововозводимом доме площадью от 61 квадратного метра считаются однокомнатными, и по проекту, который, кстати говоря, до сих пор не был нам представлен, в них предусматривается одно окно в комнате и одно окно или балкон в кухне, поэтому в дальнейшем при перепланировке либо одна комната, либо кухня останутся без окна, что неприемлемо. В нашем же доме в основном двухкомнатные квартиры площадью от 46 до 48 квадратных метров, и проживают в них не по одному человеку, а семьи в количестве трех и более человек, с детьми и пожилыми людьми.

Дом уже с трех сторон огородили высоким забором Asia-Plus

​​​​​​​Хукумат района Шохмансур грубо «просит» выселиться

Указанный дом с трех сторон обнесен высоким забором, разрушены и частично убраны дворовые постройки, гаражи и детская площадка.

- Мой муж Максуд Окилович родился в этом доме в 1962 году. Здесь прошло детство, молодость многих жителей. И, конечно, всех тревожит, как сложится наша судьба в дальнейшем. Нас оповестили о сносе месяц назад. Несмотря на то, что еще не были подписаны никакие договоры, дом уже обнесли забором, - жалуется жительница Мехринисо Максудова. - Территория, прилегающая к дому, превратилась в большую мусорную свалку. Руководство компании провело встречи с нами, но никто толком не объяснил, откуда взялись эти расценки. Сейчас часть жильцов подписали договоры. А с нами подписать соглашения не спешат, не соглашаясь на наши расценки. Вся эта нервозная обстановка повлияла на здоровье мужа, он сейчас лежит в больнице.

Другая жительница дома, Шахло Файзуллаева, живет в этом доме с мужем и тремя взрослыми детьми.

- После общего собрания нас собрали еще раз по группам, - рассказывает она. - Мы, несколько жильцов, решивших продать свои квартиры, сообщили, что не согласны с расценкой компании. Назвали свою цену. Они обещали рассмотреть и вот уже больше двух недель не сообщают, какое решение приняли. Нашей семье предлагают двухкомнатную квартиру в районе 9-го километра. Но у меня взрослые дочь, сын, нам нужна трехкомнатная квартира. В компании говорят, что у них нет таких денег, чтобы заплатить нам. Но зачем тогда взялись за этот объект?! 600 долларов за квадрат жилья – несправедливая цена. Уже сейчас приходит представитель хукумата района Шохмансур и в грубой форме требует поскорее согласиться с предложенными условиями и освободить территорию. Как нам быть?

По словам жительницы этого дома Эллы Рязановой, ни на один вопрос правового характера – относительно соблюдения закона – Жилищного кодекса и следования процедуре, прописанной в этом законе, о независимой оценке рыночной стоимости сносимого жилья и на этом основании выплаты справедливой компенсации - представители компании не ответили.

- Они сказали, ваш дом, мол, вообще для нас невыгодный – просто нас попросили, поэтому неудобно было отказать. А представитель хукумата вообще сказал: вот поставим забор и посмотрим, что вы тогда будете делать.

Мы не хотим стать новыми бомжами, поэтому не будем заключать договоры, не имеющие страхового сопровождения, которые нам навязывают. Мы требуем справедливой компенсации за наше жилье.

Жители дома сообщили, что 22 июля они обратились в хукумат города с соответствующим заявлением и письмом от юриста Организации независимых правозащитников, занимающейся подобными вопросами.

- Мы надеемся, что в ближайшее время эти документы будут рассмотрены и руководители ООО «Элит-Строй-Сервис» все-таки найдут время, чтобы встретиться с нами и совместно прийти к компромиссу.

Во дворе дома снесли сараи и гаражи. Скоро настанет очередь и самого дома. Asia-Plus

​​​​​​​«Элит-Строй-Сервис»: Никто силой освобождать квартиры не будет

Что думают в самой компании о претензиях жильцов сносимого дома? На этот вопрос юрист компании «Элит-Строй-Сервис» Диловар Шарипов ответил следующее:

- Наша компания предложила жителям сносимого дома, расположенного по улице Айни, 71/48, следующие условия:

1. Исходя из правоустанавливающих документов, собственники квартир сносимого жилого дома могут получить квартиру в нововозводимом жилом доме, соответствующую имеющейся площади с дополнительно представленной компанией площадью в размере 30 кв.м без арендной платы на время строительства жилого дома и ремонта жилой квартиры.

2. В случае требования собственниками сносимого жилого дома арендной платы на время строительства дома и ремонта квартиры компания предоставит дополнительные 15 кв.м к уже имеющейся жилой площади, стандартный ремонт и арендную плату в размере 2000 – 2500 сомони за один месяц.

3. Если же собственник решит производить ремонтные работы на свое усмотрение, то компанией будет предоставлена сумма (на ремонт) в размере 800 сомони за 1 кв.м.

4. В случае продажи жилой квартиры собственником компания предоставит оплату в размере 600 долларов США за 1 кв.м в национальной валюте по курсу на день оплаты.

5. По окончании строительства дома и приема его Госкомиссией компания произведет передачу жилых квартир собственникам.

Что касается жалоб некоторых жителей дома, то, по словам юриста, многое в их заявлениях необоснованно.

- Вышеуказанные условия предложены жильцам всех четырех сносимых на этом участке домов - одинаково. К тому же наша компания, идя навстречу жильцам, предложила вместо 30% предоставляемой дополнительной площади от общей квадратуры квартир выделить им 30 кв.м площади. Если произвести несложный арифметический подсчет, то получится, что мы даем значительно большую площадь, чем остальные застройщики.

Как говорит Шарипов, о том, что дом будет снесен, жители были извещены на общем собрании дома месяц назад, а когда вышло официальное решение руководства города о разрешении начала строительства на этом участке, представители компании встретились с жильцами вновь.

- Мы предлагали жильцам дома, желающим продать свою квартиру, оплату в 600 сомони за кв.м. Некоторые из них не согласились с такой расценкой, хотя она взята на основании средних цен в данном районе и предложена жильцам всех сносимых на этом участке домов.

Опять-таки учитывая их пожелания, компания обратилась в Госунитарное предприятие по оценке для независимого пересмотра предложенной расценки квадратуры в плане ее возможного увеличения. Данное предприятие уже приступило к работе и в ближайшее время представит свои предложения.

В заключение Шарипов сказал: «Мы уже заключили договоры с 10 жильцами, еще с 9 договоры находятся на стадии заключения. Что касается остальных, пока мы не придем к единому мнению о расценках, о каком заключении договора может идти речь? И еще. Никто силой освобождать квартиры не будет. Все действия компании будут проводиться в рамках закона».

…Между тем, по словам жителей дома, 24 июля строители попытались начать снос крыши дома, но, встретив отпор, были вынуждены уйти.