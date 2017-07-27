Сегодня в воздушной гавани Стамбула борт компании Turkish Airlines столкнулся с самолётом казахстанской авиакомпании Scat, сообщает Haber7.

По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.