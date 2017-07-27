По данным Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ), в результате бесед, проведенных имамами и представителями местных властей с верующими, чьи имена были внесены в специальные списки, «оправданы» 4 тысячи 152 человека, пишет Радио "Озодлик" (Узбекская редакция Радио Свобода).

Имам-хатибы мечетей, находящихся в тех регионах, где проживают эти лица, выступили в качестве гарантов того, что эти верующие мусульмане больше не оступятся с выбранного пути. В скором времени ожидается исключение из «черного списка» еще около 5 тысяч мусульман.

По данным, полученным в ДУМУ, на днях завершился первый этап бесед, проведенных с мусульманами из «черного списка» по поручению президента Шавката Мирзияева.

​«Наши имамы заступились за 10 990 человек. Из них 4 тысячи 152 человека оправданы. В скором времени из «черного списка» будут исключены и другие мусульмане, с которыми была проведена беседа», – говорится в сообщении ДУМУ.

Верующие мусульмане, чьи данные внесены в «черные списки», находятся под постоянным контролем силовых структур и каждую неделю, либо раз в месяц отмечаются у участковых инспекторов, либо проходят беседу в районном отделении милиции.

В Узбекистане данной категории лиц отказывают в выезде за границу. Они регулярно сталкиваются с проблемами при получении так называемой «выездной визы», которая выдается гражданам на двухлетний срок и позволяет посещать другие страны. Лиц из «черного списка» не берут на работу в государственные организации, даже если и берут, то только на самые низкие должности.