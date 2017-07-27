Антимонопольное ведомство Таджикистана проанализировало рынок авиационного топлива страны, и выявило, что реальная стоимость каждой тонны переваливает за 1 тысячу долларов. Авиакомпании сегодня в таджикских аэропортах покупают каждую тонну топлива за 1 тыс. 120 долларов. А раньше было ведь дороже.

«Рынок реактивного топлива находится под нашим постоянным анализом», - заявил глава Антимонопольной службы при правительстве РТ Саъди Кодирзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что с начала 2016 года до настоящего момента стоимость каждой тонны реактивного топлива снизилась с 1 тысячи 883 долларов до 1 тысячи 120 долларов.

Начальник управления регулирования естественных монополий Антимонопольной службы при правительстве РТ Сайидали Зарипов подчеркнул, что на стоимость авиационного топлива существенно влияет отдаленность Таджикистана от стран-экспортеров.

«Если оценить реально, то стоимость тонны реактивного топлива у нас в республике переваливает за одну тысячу долларов», - сказал он.

Первый заместитель главы Антимонопольной службы Назхар Одиназода, в свою очередь, отметил, что доминирующее положение на рынке реактивного топлива в Таджикистане занимает Топливозаправочная компания (ТЗК).

Он сравнил таджикского и кыргызского поставщика реактивного топлива, и отметил, что последнему, с учетом того, что Таджикистан не является членом Евразийского экономического союза, каждая тонна импортируемого топлива обходится на 100 долларов дешевле.

Кроме того, продолжил Одиназода, налог на добавленную стоимость в Кыргызстане составляет 12%, а в Таджикистане – 18%.

«Более того, таджикский поставщик реактивного топлива, в отличие от кыргызского, платит акциз. Все эти факторы непосредственно влияют на стоимость реактивного топлива в Таджикистане», - заключил он.

Между тем, сам глава антимонопольного ведомства республики отметил, что многие авиакомпании связывают дороговизну авиабилетов в Таджикистане с высокой стоимостью реактивного топлива.

«Однако, не стоит забывать также о внутриведомственных расходах, расходах на аэропортовские услуги, которые существенно влияют на стоимость авиабилетов», - добавил Саъди Кодирзода.

Напомним, эксклюзивное право на поставку авиационного топлива таджикским аэропортам и на заправку воздушных судов принадлежит Топливозаправочной компании. Данная компания была создана в 2010 году при реструктуризации ГУП «Таджик Эйр». Вначале ТЗК занималась только заправкой в аэропортах. Уже в 2015 году, согласно статистическим данным, на ТЗК приходилось 75% от общего объема поставленного в Таджикистан авиатоплива. Начиная же с 2016 года, импорт реактивного топлива осуществляется исключительно одной этой компанией.