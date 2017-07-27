Полицейские Московской области ликвидировали три этнические организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались разбоем на территории региона.

Две из них состояли из выходцев из Таджикистана, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник 1 отдела оперативно-разыскной части УР №4 Главного управления МВД России по Подмосковью, подполковник полиции Борис Лаховский, сообщает РИАМО .

Одна из банд состояла преимущественно из выходцев Азербайджана и Дагестана. В районе Электростали и Ногинского района они совершали разбойные нападения на банки и ювелирные магазины.

Вторая и третья банды состояли преимущественно из выходцев Таджикистана, заявил Лаховский.

"Одна из них совершала уличные разбойные нападения в Домодедове и Люберцах, вторая промышляла разбоем в Пушкинском районе и Мытищах", - заявил .