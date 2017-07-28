В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2018 национальная сборная Таджикистана по футзалу проведет два товарищеских матча со сборной Узбекистана. Эти встречи пройдут в следующие выходные, 5-6 августа, в спорткомплексе «Шохин» в городе Гулистон Согдийской области, сообщает ФФТ.

Напомним, что в отборочном турнире чемпионата Азии-2018 сборная Таджикистана в Южно-Центральной зоне в группе «В» встретится с действующим чемпионом Азии сборной Ирана и командой Афганистана. Сборная Узбекистана, которая на последнем чемпионате Азии завоевала серебряные медали, в отборочном раунде сыграет с Кыргызстаном, Туркменистаном и Непалом. Отборочные соревнования пройдут с 15 по 17 октября в иранском городе Тебриз.

Согласно регламенту, из Южной и Центральной зоны две лучшие команды из каждой группы получат путевки в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 6 по 18 февраля 2018 года.