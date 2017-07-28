Во Флориде арестовали 25-летнего Александра Спирбера за ограбление банка. Ему удалось вынести из финансовой организации 4,7 тысячи долларов.

Спирбер подъехал к банку в городе Форт-Лодердейл на машине, зашел в здание и заявил, что у него есть пистолет (на самом деле он наставил на кассира указательный палец левой руки). Кассир, опасаясь за свою жизнь, выдал мужчине сумку с деньгами, пишет Медуза со ссылкой на Associated Press.

В сумке также находилась капсула с краской, которая взорвалась и окрасила руку и одежду грабителя. После этого он разделся догола и побежал по улице, разбрасывая украденные купюры.

После того, как Спирбера задержали сотрудники ФБР, он заявил, что хотел стать комиком. По его словам, он проснулся и решил, что ему нужно ограбить банк, а затем побежать голым по улице, разбрасывая украденные деньги, чтобы таким образом начать карьеру.

Спирберу предъявили обвинение в ограблении банка. Если его признают виновным, ему грозит от 10 лет заключения.