Принятый конгрессом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций МИД назвал «шантажом», «русофобией» и «угрозой» для международного бизнеса.

Министерство иностранных дел России ответило на подготовку в США нового пакета санкций против России и сообщило о введении ответных ограничительных мер в отношении Вашингтона. Это следует из сообщения на официальном сайте ведомства, сообщает РБК.

«Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», — говорится в сообщении.



Российские власти предложили американской стороне до 1 сентября сократить число находящихся в России дипломатических и технических сотрудников, которые работают в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек, то есть привести их количество «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала. которые находятся в США».



«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — предупредили во внешнеполитическом ведомстве.



Также с 1 августа российская сторона изымает у США находящиеся в их пользовании складские помещения на Дорожной улице в Москве, а также дачу в Серебряном Бору.

Процесс подготовки пакета поправок, которые ужесточают санкции против России, во внешнеполитическом ведомстве назвали «шантажом», который нацелен на ограничение сотрудничества России с зарубежными странами.

По мнению МИДа, этот пакет санкций «несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса».

27 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект об ужесточении санкций против России. Его поддержали 98 сенаторов при двух голосах против. В Палате представителей США за законопроект ранее проголосовали 419 конгрессменов при трех голосах против. Теперь документ отправится на подпись к Дональду Трампу. В Белом доме заявили, что президент еще не решил, подпишет его или наложит вето — в одном случае он рискует конфликтом с законодательной властью, в другом — резким ухудшением отношений с Россией.

Ограничения распространяются на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и сланцевой нефти на проектах, в которых «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ владеют «существенной неконтролирующей долей» — от 33%.



В конце декабря 2016 года занимавший тогда пост президента США Барак Обама подписал указ, согласно которому США должны были покинуть 35 российских дипломатов. Кроме того, были конфискованы две российские дипломатические резиденции.



Речь шла о «дачах» в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Первая расположена в местечке Пайонир-Пойнт, занимает площадь 18 га. Стоимость особняка из 33 комнат, который был куплен СССР еще в 1970-х годах, оценивается Associated Press в $3 млн. Вторая резиденция расположена на острове Лонг-Айленд, на площади 15 га. На участке расположен особняк из 49 комнат. Дача находилась в советской, а потом и российской собственности с 1950-х годов. Резиденции, по версии американских властей, использовались для разведывательных целей.