Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел показательную тренировку в спортзале для министров, силовиков и председателя парламента, сообщает Хроника Туркменистана.

Как сообщает издание, Бердымухамедов приехал на краткосрочный отдых в туристическую зону «Аваза». В аэропорту города Туркменбаши он провел совещание с председателем Меджлиса, членами правительства, руководителями военных и правоохранительных органов и хякимом Балканского велаята на тему развития области и туристической зоны.

Затем вместе с сыном и внуками Бердымухамедов сделал утреннюю зарядку и совершил велосипедную прогулку по берегу Каспийского моря.