Верховный суд Пакистана лишил премьер-министра Наваза Шарифа власти, постановив отстранить его от должности в связи с коррупционными обвинениями, берущими начало с утечки данных панамской компании в 2016 году.

Как сообщают информагентства со ссылкой на канцелярию кабинета министров, Наваз Шариф уже подал в отставку. Также говорится, что он намерен добиваться своего оправдания.

Русская служба Би-Би-Си пишет, что дело против пакистанского премьера Шарифа и его семьи было возбуждено на основании подозрений в причастности его сыновей и дочери к так называемому «Панамскому досье».

Из документов следовало, что они тайно владеют оффшорными компаниями. Судебный процесс был инициирован оппозицией.

28 июля следственная группа пришла к выводу, что семья Шарифа не смогла дать отчет по тому, что группа назвала огромным состоянием в офшорных компаниях. Постановление суда вступает в силу с момента оглашения.

«Он более не вправе носить депутатский мандат и не может оставаться в должности премьер-министра», — заявил в суде судья Эйаз Афзал Хан.

В пятницу суд также отстранил от должности министра финансов Пакистана Мухаммада Исхака Дара, который считался одним из наиболее влиятельных чиновников в правительстве Шарифа.

Наваз Шариф в начале июля побывал в Таджикистане, где прошла встреча лидеров трех стран - Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Пресс-служба президента Таджикистана

По сообщениям пакистанских СМИ, в отношении Шарифа и его семьи будет начато расследование. В апреле прошлого года панамская юридическая фирма Mossack Fonseca обнародовала документы, согласно которым два сына и дочь политика оказались владельцами минимум трех офшорных компаний. Ровно через год - в апреле этого года комиссия из пяти судей Верховного суда Пакистана тремя голосами постановила создать специальную комиссию для дальнейшего расследования дела. На прошлой неделе комиссия из тех же трех судей рассмотрела десятитомный доклад, оставив окончательное решение за комиссией из пяти судей.

Наваз Шариф все обвинения опровергает, и называет их "политически мотивированными".

Оглашение данного решения Верховного суда проходило на фоне усиления мер безопасности в столице. В Исламабаде развернуто более трех тысяч сотрудников сил безопасности.