В Таджикистане началась реализация популярной программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Женщины-предприниматели».

Таджикистан стал 17-й страной, где в рамках программы будет вестись работа по кредитованию и консультативному сопровождению предприятий, которыми владеют или управляют женщины, сообщает представительство ЕБРР в Душанбе.

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«Помимо доступа к финансированию, программа поможет женщинам воспользоваться необходимым «ноу-хау» для развития бизнеса, для чего им будет оказываться консультативное содействие, проводиться учебные курсы по развитию основных предпринимательских навыков и внедряться программа бизнес-шефства», - говорится в сообщении банка.

«Банк Эсхата» первым среди финансовых организаций – партнеров ЕБРР в Таджикистане присоединится к программе, осуществляемой при поддержке Фонда развития малого бизнеса ЕБРР на средства, выделенные Италией, Кореей, Китаем (Тайбэй), Люксембургом, США, Швейцарией и Швецией.

«Банк Эсхата» получит кредитную линию объемом в 1 миллион долларов в таджикской валюте на цели кредитования субъектов женского предпринимательства по всей стране.

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На сегодняшний день ЕБРР в совокупности выделил 500 млн. евро на кредитование и консультативное сопровождение женского предпринимательства в 17 странах, в число которых теперь входит Таджикистан.
В условиях ограниченных возможностей трудоустройства в частном секторе и значительного сокращения штатов в государственном секторе женщины Таджикистана все чаще находят в предпринимательстве надежный источник доходов: 42% женщин относятся к категории самозанятых.

При этом женщины-предприниматели все еще недостаточно представлены в бизнес-структурах всех уровней, и чем крупнее предприятие, тем меньше шансов, что во главе его будет стоять женщина.

По данным государственных реестров и различных опросов, лишь треть компаний имеют женщин в числе собственников и всего 8% – в качестве мажоритарных акционеров. В то же время сектор финансовых услуг остается относительно неразвитым – обладателей банковских счетов мало как среди мужчин (13,9%), так и среди женщин (9,1%).
В рамках новой программы ЕБРР в Таджикистане участвующим в ней финансовым организациям будет оказываться специализированное техническое содействие в развитии банковского обслуживания и кредитных услуг, рассчитанных на женскую клиентуру.

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ЕБРР также выделит участвующим финансовым организациям кредитование, куда встроен компонент разделения рисков, что призвано сделать такие кредиты более доступными для женщин-предпринимателей.

Программу ЕБРР в Таджикистане поддержат международные доноры, выделившие финансирование на некоторые ее составляющие, в частности, на покрытие рисков первого убытка, оказание технического содействия участвующим финансовым организациям и консультативное содействие женщинам-предпринимателям (включая работу с иностранными и таджикскими экспертами, обучение, шефство и аналитическую онлайн-платформу «Бизнес-объектив»).

Через Фонд развития малого бизнеса ЕБРР на эти цели уже выделено 450 тысяч евро.
На сегодняшний день накопленные инвестиции ЕБРР в различных секторах экономики Таджикистана превышают 608 миллионов евро (700 миллионов долларов).