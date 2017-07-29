В четверг, 27 июля, Кадыров в своем канале в Telegram написал, что готов отказаться от поста главы Чечни, чтобы пойти служить «в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места [Аль-Аксы]».

Глава Чечни также высказал мнение, что для того, чтобы избежать конфликтов на Храмовой горе, необходимо передать Иордании права на священную для мусульман мечеть.

Мечеть Купол Скалы, расположенная рядом с древнейшей в мире мечетью ​Аль-Акса

Такое заявление он сделал после того, как власти Израиля демонтировали металлоискатели и камеры видеонаблюдения, установленные на территории мечети ранее в целях безопасности: 14 июля тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы, были убиты два израильских полицейских.

Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибли четыре палестинца, сотни получили ранения.

Решением кабинета министров Израиля металлоискатели они были демонтированы по требованию руководства мечети: по заверениям прихожан, они мешали последователям ислама посещать культовое сооружение, пишет Лента.ру.

Reuters В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли массовые беспорядки. Группа мусульман, которая пришла для молитвы к мечети Аль-Акса, вывесила над ней палестинский флаг и начала забрасывать камнями израильских полицейских. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадало более 120 человек.

Заявление от главы Чечни Рамзана Кадырова об уходе с должности главы Чечни в Кремль не поступало.

В администрации президента России не расценивают сказанные им слова как формальное заявление об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, написал ли Кадыров заявление об отставке, сообщает РБК.



«Не поступало. Вряд ли это следует расценивать как какое-то заявление о смене работы. Это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды», — сказал Песков.

Ситуация вокруг Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, где расположены мусульманские и иудаистские святыни​, обострилась 14 июля, когда трое палестинцев убили двух израильских полицейских, которые патрулировали Храмовую гору. После этого правоохранительные органы Израиля усилили меры безопасности в Старом городе и поставили металлодетекторы на входе к Храмовой горе. Кроме того, они запретили посещать исламскую святыню мужчинам старше 50 лет. Принятые меры привели к столкновениями между мусульманами и сотрудниками израильских правоохранительных органов.



В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что замораживает все контакты с Израилем, пока с Храмовой горы не будут убраны металлодетекторы. Во вторник, 25 июля, израильские власти приняли решение их убрать.



Мечеть Аль-Акса была построена в 705 году н.э. и является третьей исламской святыней после мечети аль-Харам в Мекке, где находится Кааба, и мечети Пророка в Медине.