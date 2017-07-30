Россию покинут более 700 сотрудников дипломатических представительств США в связи с требованием МИД РФ сократить их количество до 455 человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои два дипломатических источника в Москве.

Точное количество сотрудников американского посольства и генеральных консульств в России неизвестно. Источник РИА Новости утверждал, что их в общей сложности «600-700» человек, и из России уедут, соответственно, 200-300 человек. «Интерфакс» писал, что РФ покинут «не десятки, а сотни» человек.

28 июля МИД РФ объявил, что США до 1 сентября должны сократить число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек — именно столько россиян, как было сказано, работают в дипломатических учреждениях в США. Кроме того, американцам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складскими помещениями в Москве.

Решение было принято в связи с принятием в США новых санкций против России. При этом выслать американских дипломатов и лишить посольство США дачи МИД РФ предлагал еще в конце 2016 года — тогда США в ответ на предполагаемое вмешательство России в ход выборов выслали 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи.

Президент Владимир Путин тогда отказался это сделать. Он объяснил, что Россия будет в дальнейшем строить отношения с администрацией Дональда Трампа, а не Барака Обамы, при котором были введены эти санкции.