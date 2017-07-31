Госдепартамент США считает, что решение Москвы выслать 755 сотрудников американской дипмиссии из России является неуместным и «вызывает сожаление». В настоящее время в Белом доме готовят ответ на действия российской стороны, пишет РБК.

В Вашингтоне сожалеют о решении России сократить американскую дипломатическую миссию, которая находится в стране, и прорабатывают ответные меры. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.



«Эти действия неуместны и вызывают сожаление. Сейчас мы оцениваем влияние такого ограничения, а также прорабатываем свой возможный ответ на это. К настоящему времени у нас больше нет комментариев», — заявили агентству в Госдепартаменте.

В пятницу, 28 июля, в ответ на разрабатываемый в Белом доме пакет антироссийских санкций МИД России официально объявил о своем решении сократить численность американской дипломатической миссии, которая находится в стране, до 455 человек.

Сроки внешнеполитическое ведомство установило до 1 сентября 2017 года, не уточнив, сколько именно дипломатов США вышлет на родину. Помимо этого с 1 августа МИД закрывает доступ для своих американских коллег к посольской даче в Серебряном бору, а также к ряду складских помещений в Москве.

В воскресенье, 30 июля, президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов. По его словам, это будет «чувствительно» для Вашингтона. Дополнительные ограничения, отмечает глава государства, не нужны, поскольку введение новых антисанкций «будет вредить» США и общему развитию международных отношений.​



Речь идет о законопроекте, ужесточающем односторонние санкции США в отношении России, Ирана и Северной Кореи, который на прошлой неделе был одобрен сначала палатой представителей, а затем и сенатом. Следующим шагом должна стать подпись президента США. В Белом доме вслед за этим заявили, что Дональд Трамп готов подписать этот закон.