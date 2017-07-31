В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая на крупнейшем в стране полигоне Чжужихэ 30 июля прошел военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая (официальное название вооруженных сил КНР), сообщает информационное агентство «Синьхуа».

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В параде участвовали 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. В репортаже Центрального телевидения Китая отметили, что более 40% представленной на параде техники было продемонстрировано впервые, пишет Газета.ру.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел осмотр войск, после чего над полигоном пролетели 17 военных вертолетов, образовав фигуру в форме китайских иероглифов «8 — 1» — день основания НОАК 1 августа.