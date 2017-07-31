Фото с места ЧП опубликовано пользователем на странице "Мы - Таджикистанцы!" в соцсети Фейсбук

ДТП произошло днем в воскресенье на столичной улице Амиршоева (район Водонасосной): «Мерседес-Бенс», под управлением 24-летнего жителя столицы Одилджона Шарипова, совершил наезд на двух пешеходов.

Как сообщает МВД, водитель иномарки не справился с управлением авто, и совершил наезд на двух пешеходов – 28-летнего жителя района Варзоб и 20-летнего душанбинца.

«Пострадавшие были доставлены в больницу, где, к сожалению, от полученных травм скончался 28-летний житель Варзобского района», - сообщает МВД.

По данным МВД Таджикистана, с начала года на дорогах страны зарегистрированы 591 ДТП, в результате которых погибло 194 человека, 623 получили увечья.