Утром 31 июля у клиентов Сбербанка возникли проблемы с проведением операций с помощью системы «Сбербанк Онлайн» и банковских карт. Пользователи жаловались на невозможность провести платежи по картам и осуществить онлайн-платежи, пишет РБК.



Проблемы наблюдались в разных регионах страны. Так, в Москве было невозможно перевести деньги с карты на карту через систему «Сбербанк Онлайн». По данным Ura.ru, в Свердловской и Челябинской областях у держателей карт Сбербанка возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах.

Сообщения о проблемах со Сбербанком также приходили из Башкирии, Тверской, Иркутской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Краснодарского, Алтайского, Красноярского краев.



В пресс-службе Сбербанка РБК признали наличие сбоя, указав, что в настоящее время неполадки устранены.



«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — сообщил собеседник РБК.

О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.