Мэр города Рустам Эмомали подписал решение об открытии в столице пилотного маршрута общественного транспорта, соединяющего два конца Душанбе, сообщил «АП» источник в столичной администрации.

В скором времени в Душанбе под номером 50 будут курсировать маршрутки, которые соединят западную часть столицы с южной.

Маршрутки соединят западную махаллю Чоряккорон (Гиссарское направление) с ЗАО пассажирский терминал «Фароз» на выезде оптового рынка «Корвон» (в направлении города Курган-Тюбе).

Для выбора компании по обслуживанию данного маршрута мэр поручил провести тендер.