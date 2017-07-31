Вице-премьер России Дмитрий Рогозин создал свой вариант клипа к песне «Брестские крепости» казахстанского певца, лидера группы «Мотор-Роллер» Ильяса Аутова, передает «Интерфакс».

«Мы познакомились с Дмитрием Олеговичем в июне этого года, когда он приезжал в Казахстан.. А буквально позавчера он прислал видео к песне «Брестские крепости», где представил свое видение затронутых в ней тем», — рассказал Аутов.

Песня «Брестские крепости» была написана к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал Аутов, клип-оригинал — анимационный, а Рогозин подобрал к песне документальное видео.

Свой видеоклип Рогозин выложил на своей странице в фейсбуке.

Аутов отметил, что Рогозин – «сам творческий человек, пишет стихи».