Генпрокуратура Швейцарии изучает новый запрос узбекских властей о правовой взаимопомощи в связи с делом дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на РИА Новости.



«Мы можем подтвердить, что Генеральная прокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи, который в настоящее время изучается», – сказал представитель швейцарского ведомства.

В Генпрокуратуре также отметили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе и Гульнары Каримовой.



«На настоящий момент Генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (1 франк = 0,97 доллара США). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США», – сообщили в Генпрокуратуре.

28 июля Генеральная прокуратура Узбекистана предала огласке подробности открытого уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.



Позже СМИ сообщили, что швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) не знает, где находится сама Гульнара, и просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс против нее из-за невозможности встретиться с клиентом.

Как Гульнара Каримова потеряла власть и бизнес, в материале РБК.

Старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре 45 лет. Она окончила отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета, затем продолжила обучение за границей, в 2000 году получила степень магистра искусств в Гарвардском университете.



Долгое время Каримова была одним из самых влиятельных людей Узбекистана, занималась бизнесом, выпустила собственную линию духов и одежды, выступала на сцене под псевдонимом Googoosha, стала самым крупным в стране благотворителем, а также была представителем Узбекистана при ООН в Женеве. СМИ называли ее наиболее вероятной преемницей отца во власти.



Как рассказал РБК пожелавший остаться неназванным преподаватель Ташкентского государственного университета, популярностью в народе она не пользовалась: «Для узбеков Каримова была слишком современной: как она одевалась и вела себя, ее песни — все это не нравилось народу». В дипломатической переписке, опубликованной WikiLeaks, Каримову иногда называли «самым ненавистным человеком» в Узбекистане.

Политические амбиции

В 1995 году 23-летняя Каримова начала работать в МИД Узбекистана, она стала советником министра. На тот момент ее отец возглавлял страну более шести лет. Учебу в США Каримова совмещала еще с одной государственной должностью — советника постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В сентябре 2003 года работала советником — посланником посольства Узбекистана в России.

В апреле 2005 года в стране был открыт первый «мозговой центр» — Центр политических исследований (ЦПИ), который возглавила Каримова. Центр проводил международные конференции и круглые столы, издавал информационно-аналитический журнал Uzbekistan & Central Asia. Что сейчас происходит с центром и продолжает ли он свою работу, неизвестно.

В 2010 году Каримова стала послом Узбекистана в Испании, проработав на этой должности два года.



В 2012 году, отвечая в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», который она возглавляла, на вопрос журналистов о том, считает ли она себя потенциальным главой государства, рассказала, что видит себя амбициозным человеком, а «потенциальным главой государства может быть каждый, кто имеет амбиции и при этом еще некие мозги и стремление».



«Мне иногда очень трудно сказать, где мой потолок. Но считаю себя человеком развивающимся и не имеющим ярко выраженных границ, особенно над собой, то есть границы, которая, что называется, закрывает общение с небом».

Фонд «Форум культуры и искусства Узбекистана» был создан Каримовой в 2004 году. За восемь лет своего существования он организовал более 1,5 тыс. проектов в Узбекистане и за рубежом. Был официальным партнером ЮНЕСКО, а его официальные представительства работали в Китае, Японии, Франции, Австрии, Швейцарии, Испании, США, Великобритании и Германии. К открытию представительства во Франции Каримова провела дефиле узбекских дизайнеров в Лувре.



Помимо работы в этом фонде Каримова выступала попечителем нескольких других общественных организаций. Например, организации «Женское собрание», фонда «Во имя жизни», помогающего женщинам с раком молочной железы, и Фонда поддержки социальных инициатив и др.

Бизнес

О бизнес-деятельности Каримовой доподлинно известно немного. С ней связывали крупнейшего сотового оператора Узбекистана — компанию Uzdunrobita, а также медиахолдинг Terra Group.



Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в своей книге «Убийство в Самарканде» писал, что во время его работы в стране Каримова контролировала весь рынок баннерной рекламы и печатной продукции. Этим, по словам Мюррея, отчасти объяснялся и тот факт, что в какой-то момент изображения Каримовой на улицах встречались едва ли не чаще, чем изображения ее отца. Джон Коломбо, продюсер из Лос-Анджелеса, который снимал музыкальный клип Каримовой, вспоминал, как, приехав в Узбекистан, был удивлен, что ее песни играли на радио, лицо было на гигантских рекламных щитах. «Она была повсюду», — говорил он.



Но самая громкая история, связанная с бизнесом Каримовой, касается телекоммуникационного рынка Узбекистана. В середине 2000‑х мобильная связь считалась в стране роскошью. Крупнейшим оператором была компания Uzdunrobita, фактический контроль над которой, по словам журналистки Кэтрин Коллинз, в 2002 году получила Гульнара Каримова. В 2004 году российская компания МТС заплатила $126,4 млн за 74% акций компании.

В 2012 году группа журналистов выяснила, что шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera заплатила около $300 млн за выход на рынок Узбекистана, а перевели деньги через компанию, зарегистрированную на помощницу Гульнары Каримовой. Сама она отрицала какую-либо связь с делом TeliaSonera.



В 2012 году в Нидерландах, Швейцарии и Швеции, а в 2014 году и в США началось расследование о предполагаемых взятках на телекоммуникационном рынке Узбекистана.



По версии американской стороны, российские компании МТС и VimpelСom и шведско-финская TeliaSonera через подставные фирмы платили взятки лицам, близким к Каримовой, для доступа на рынок. В феврале 2016 года руководство VimpelCom договорилось с американскими властями и голландской прокуратурой об урегулировании претензий о коррупции, признав факт дачи взятки неназванному родственнику президента Узбекистана. Компания пообещала выплатить $795 млн отступных. Половину этой суммы получили Нидерланды.

Уголовные дела и домашний арест

Летом 2013 года Гульнару Каримову лишили дипломатического иммунитета, на нескольких якобы связанных с ней объектах недвижимости во Франции прошли обыски по запросу швейцарской прокуратуры. Обыски велись в рамках расследования дел нескольких граждан Узбекистана, связанных с дочерью президента, но сама она, как писали СМИ, по делу не проходила.

Тогда же были заморожены счета медиахолдинга Terra Group, агентство печати Узбекистана закрыло несколько телеканалов и радиостанций, принадлежащих холдингу, так как они, по заявлениям местных спецслужб, не выплачивали налогов в бюджет страны. ​Также прекратил свое существование проект Каримовой «Форум культуры и искусства Узбекистана». Его закрытие Каримова в своем Twitter называла «серьезной атакой на гражданские организации и в целом на думающее общество». В начавшейся компании против нее Каримова обвинила свою мать, младшую сестру, отца и Рустама Иноятова — кадрового офицера КГБ и одного из советников Каримова. Пока ее страница не была удалена, Каримова рассказывала о том, что ее сторонники подвергаются уголовному преследованию, об аресте двоюродного брата и своем домашнем аресте. С 2014 года о Каримовой фактически ничего не было известно.

Редактор информационного сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов в интервью Би-би-си​ рассказывал, что история с TeliaSonera не понравилась Исламу Каримову. Лишив доступа к бизнесу и посадив под домашний арест, он старался усмирить дочь. В сентябре 2016 года Каримов умер. Гульнары Каримовой не было на его похоронах.

28 июля 2017 года стало известно, что в 2015 году она была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Прокуратура Узбекистана выпустила заявление, в котором сообщила, что Каримова была признана виновной по целому ряду преступлений — в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов. Также в отношении дочери экс-президента ведется другой процесс. Ее обвиняют в сокрытии иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушении таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушении правил торговли на 572,9 млрд сум, подделке документов и легализации доходов.

Как рассказал РБК Кислов, несмотря на то что прокуратура заявила о приговоре Каримовой, до сих пор остается много вопросов. «Остается очень много вопросов: почему суд не был открыт, участвовали ли там адвокаты в должной мере, почему они так долго молчали, как долго будет расследоваться второе уголовное дело», — сообщил Кислов.