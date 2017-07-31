По объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций лидирует Китай. Общий размер китайских накопленных прямых инвестиций за первые три месяца 2017 года составил 76,6 млн долларов или 58,2% от общего объема всех зарубежных инвестиций, заявил журналистам глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Каххорзода Файзиддин Саттор.

Он отметил, что итоги второго квартала пока не подведены.

По словам Каххорзода, за первые три месяца 2017 года в Таджикистан поступили иностранные инвестиции в объеме 131,5 млн долларов США. За этот период 339 предприятий республики работали на основе иностранных инвестиций.

На втором месте по инвестициям в таджикскую экономику стоит Россия.

По словам главы Госкоминвеста, в первом квартале года Россия инвестировала в Таджикистан 20,6 млн долларов (15,7%).

О сокращении российских инвестиций в Таджикистан в конце прошлого года заявлял Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Причиной сокращения были названы высокие налоговые ставки.

По словам Каххорзода, Россия является основным стратегическим и торговым партнером Таджикистана и "положение дел в этом вопросе скоро улучшится".

глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Каххорзода Файзиддин Саттор Asia-Plus

Он тут же отметил, что Таджикистан в этом году на 4 пункта улучшил свой показатель в ежегодном рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса".

В пятерку лидеров по вложенным средствам в экономику Таджикистана за отчетный период вошли также Нидерланды - $10 млн (7,6%), Саудовская Аравия - $6,9 млн (5,2%) и Филиппины - $3,5 млн (2,7%).

Далее идут такие страны-партнеры, как Великобритания, США, Бельгия, ОАЭ, Швейцария и Франция.

Про отраслям больше всех инвестиций поступили в горнорудную промышленность - $42,6 млн, на транспорт и связь - $20,7 млн. образование – $3,5 млн, сельское хозяйство - $2,2 млн. Инвестиции были направлены также в перерабатывающую промышленность, финансы и торговлю, строительство.

Каххорзода также сообщил, что за отчётный период Правительством Таджикистана было одобрено два инвестпроекта - инвестиционное соглашение по золоторудному месторождению ООО «Пакрут» на $180 млн. и ООО «КМ Муосир» по строительству предприятия по выпуску взрывчатых веществ в Дангаре на $20 млн.