Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

Первое место заняла Анна Нетребко, чей годовой доход оценили в $7,5 млн.

Zf.fm

На второй строчке оказался Филипп Киркоров ($7,4 млн млн). Как отмечает издание, артист присутствует в рейтинге звезд ежегодно с первого выпуска в 2005-м.

Peoples.ru

Третья позиция досталась Тимати ($6,6 млн).

Black Star

Далее следуют Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн).

В первую десятку также попали Сергей Шнуров ($5 млн), Земфира ($5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин и певец Филипп Киркоров возглавили рейтинг главных российских знаменитостей 2017 года по версии Forbes.