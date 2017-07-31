Регулярные полеты по маршруту Ташкент-Душанбе все еще осуществляются без наличия соответствующего соглашения о воздушном сообщении между двумя государствами.

«Мы парафировали соглашение со всеми министерствами и ведомствами, оно согласовано. Определяется дата и место подписания соглашения», - сообщил министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.

Напомним, еще в начале июня этого года правительством Таджикистана было принято постановление, согласно которому министерству иностранных дел страны поручалось «в установленном порядке согласовать дату и место подписания соглашения с узбекской стороной».

Соглашение еще не подписано, а национальный авиаперевозчик Узбекистана "Узбекистаон хаво йуллари", который и связал столицы двух стран, уже сократил полеты из Ташкента в Душанбе.

Напомним, первый регулярный рейс по данному маршруту был совершен 11 апреля этого года. Первоначально узбекская авиакомпания выполняла два рейса в неделю - по вторникам и пятницам. Теперь остался только вторник.

«На сокращение полетов узбекская авиакомпания пошла из-за низкого пассажиропотока», - сказал сегодня министр транспорта Таджикистана.

Ранее в самой авиакомпании также сообщили, что причина сокращения полетов в Таджикистан - низкий пассажиропоток, отвергнув политическую подолеку, добавив, что рейс стал убыточным.

Он отметил, что право выполнения рейсов по данному маршруту с таджикской стороны было предоставлено авиакомпании «Сомон Эйр», но она не приступила к полетам в Ташкент.

«Авиакомпанией ведутся подготовительные работы, она занимается аккредитацией своего представительства в Ташкенте. Возможно, если будет достаточный пассажиропоток, авиакомпания начнет совершать полеты в Ташкент», - добавил министр.

Напомним, что стоимость билета на самолет в Ташкент - 140 долларов.