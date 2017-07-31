Несмотря на продолжающийся финансовый кризис, анализ деятельности «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» за шесть месяцев 2017 года показал, что организация показывает рост по всем направлениям.

В этом году «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» наряду с предложением различных кредитных продуктов, заметно расширила предоставление линейки современных инновационных банковских услуг, укрепив свой статус на рынке, не только как кредитная организация, но и как устойчивый финансовый институт, предоставляющий широкий ассортимент банковских услуг.

Подтверждением тому может служить доверие более 175 тысяч клиентов, постоянно пользующихся разными финансовыми услугами Организации. Например, сейчас более 15 тысяч жителей из разных уголков Таджикистана доверили свои сбережения «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». В начале второго полугодия 2017-го общая сумма депозитов населения составила более 204 миллионов сомони, что на 40% больше показателя начала года и на 69% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала 2017 года, для удобства клиентов и доступа населения к банковским услугам, в многолюдных местах городов и районов страны открываются новые центры банковского обслуживания. И самое важное, учитывая потребности населения, график работы этих центров составлен в соответствии с условиями конкретной местности.

С целью создания удобств и экономии времени для клиентов, а также повышения качества обслуживания в офисах Организации и густонаселенных местах функционируют более 170 платёжных терминалов. С начала 2017 года в офисах Организации установлены 9 инновационных платёжных терминалов, не имеющих аналогов в Таджикистане, которые работают 24 часа в сутки.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» планомерно увеличивает количество таких инновационных терминалов, которые многократно облегчают работу клиентов.

За последний год, одним из важных направлений деятельности МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» стали услуги денежных переводов, и в этом направлении Организация предоставляет населению страны качественные и востребованные услуги. Население все чаще пользуется услугами денежных переводов именно в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», например, ежемесячное количество клиентов в этом направлении достигло 50 тысяч. Общая сумма денежных переводов за июнь 2017 года составила более 220 миллионов сомони, то есть на 174% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Другим приоритетным видом услуг «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» является выпуск и обслуживание банковских карт, которыми сейчас пользуются более 14 тысяч клиентов. По сравнению с началом 2017 года этот показатель вырос на 125%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 500%.

Для обслуживания банковских карт в офисах Организации и торговых центрах страны функционируют 16 банкоматов и 160 POS-терминалов, а до конца года планируется увеличить количество банкоматов на 50%.

Вместе с этими успехами в области банковских услуг «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» также достиг высоких показателей по предоставлению услуг мобильного и интернет-банкинга. Число клиентов пользующихся этими услугами в прошлогоднем отчетном периоде составляло 8,5 тысяч клиентов, в начале этого года этот показатель достиг 12,7 тысяч пользователей; теперь число пользователей мобильного/интернет банкинга равно уже 17 тысячам, что в 2 раза больше чем в середине прошлого года.

Высокими темпами развиваются предоставление банковских услуг для представителей малого и среднего бизнеса. Количество юридических и частных предпринимателей пользующихся широким кругом банковских услуг, по сравнению с первым полугодием прошлого последний год выросло на 70%, а их оборот увеличился на 247%.

Кроме того, «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» не забывает о клиентах, которые пользуются кредитами, число которых на сегодняшний день составляет более 106 тысяч человек. Например, сейчас «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предлагает акцию «Занги аввал» для широкого круга населения с очень выгодными условиями.

Таким образом, деятельность «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» приносит огромную пользу населению и одновременно вносит весомый вклад в повышение доверия граждан к финансовым организациям и банкам.

В дальнейшем, приоритетным направлением деятельности Организации останется предоставление высокого уровня обслуживания клиентов и создание удобного доступа к современным банковским услугам.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.