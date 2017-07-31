Авиакомпания «Таджик Эйр» рассказала о своей хозяйственно-коммерческой деятельности по итогам 6 месяцев 2017 года.

Так, как сообщается в распространенном компанией пресс-релизе, за истекшие полгода национальный авиаперевозчик перевез 159 тысяч 400 пассажиров.

Таким образом, пассажиропоток по итогам 6 месяцев по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос на 11 тыс. 700 человек, а грузоперевозки - на 44,9 тонн.

В компании отметили, что суммарный объем перевезенного за шесть месяцев текущего года груза и почты составил 460,6 тонн.

За шесть месяцев «Таджик Эйр» доставил из России в страну 198 «грузов-200», свыше 100 депортированных граждан.

В отдел жалоб и предложений авиакомпании «Таджик Эйр» за полгода поступило 59 заявлений, которые, как отмечается в сообщении, были рассмотрены и удовлетворены.

«Таджик Эйр» за этот период осуществил 1090 рейсов, 348 из них были осуществлены с задержкой вылета (31,3%). Основные причины опоздания самолётов - неблагоприятные погодные условия», - отмечается в пресс-релизе.

В настоящий момент в авиапарке «Таджик Эйр» имеются 35 самолетов и вертолетов, и только пять из них находятся в рабочем состоянии: 29 - на хранении, 1 – на техобслуживании.