В 2017 году число проверок деятельности хозяйствующих субъектов Таджикистана уменьшится на 70%: в этом году запланировано провести всего 71 362 проверки. В 2016 году было проведено 248 557 проверок, заявил журналистам глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Каххорзода Файзиддин Саттор.

По его словам, в начале года приступил к деятельности Координационный совет по проверкам при правительстве, который призван усилить контроль за соблюдением закона и недопущения дублирования проверок различными министерствами и ведомствами.

В результате деятельности Совета, число проверок деятельности хозяйствующих субъектов Таджикистана уменьшилось на 70%. «Если в 2016 году было проведено 248 557 проверок, то на 2017 год планируется провести 71 362 проверки», - сказал глава Госкоминвеста.

Он также сообщил, что в начале года был проведен мониторинг Закона РТ «О разрешительной системе» и наименования разрешительных документов были сокращены на 14%, разрешительных органов – на 17%.

Раньше количество наименований разрешительных документов для открытия бизнеса было 86, теперь - 74, разрешительные органы сокращены с 23 до 19.

С целью поддержки предпринимателей были введены изменения и дополнения в Закон «О защите и государственной поддержки предпринимательства».

По мнению Каххорзода, эти меры должны положительно повлиять на развитие бизнеса и улучшение инвестиционного климата в республике.

«Поддержка предпринимателей является одним из основных направлений деятельности Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом», – отметил глава Госкоминвеста.

По его словам, Таджикистан занял 128-е место в новом рейтинге "Ведение бизнеса - 2017" (Doing Business) Всемирного банка, улучшив позицию с прошлого года на 4 пункта.