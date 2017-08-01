Кыргызстан — это самобытный отдых для туристов, которые желают приобщиться к кочевой культуре киргизского народа на севере республики или проникнуться образом жизни оседлых узбеков на юге страны. Очень «ненавязчивый» сервис кыргызстанских домов отдыха, пансионатов и других мест релаксации, а также правоохранительных органов, призванных оберегать покой приезжих, стал уже притчей во языцех. «Фергана» расскажет читателям, которые не были, но планируют поехать в Кыргызстан, к чему им следует быть готовыми, чтобы потом не говорили, что их никто не предупреждал.

Начну, пожалуй, с популярного в Кыргызстане анекдота. На турецком пляже встретились два бишкекчанина и спрашивают друг у друга: «У тебя тоже денег на Иссык-Куль не хватило?».

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В любой шутке, как известно, есть доля правды. Так и этот анекдот взят из жизни - отдых на Иссык-Куле обходится в копеечку. Но о стоимости проживания и услуг чуть ниже. А сейчас поговорим о вопросах безопасности.

 

Не ходите, дети, в Кыргызстан гулять

По данным МВД, в этом году за безопасный отдых граждан во время туристического сезона отвечают свыше 3000 милиционеров и 800 добровольных дружинников. Для координации сотрудников ОВД, задействованных в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, в селе Бостери (северный берег озера Иссык-Куль, недалеко от города Чолпон-Ата) создан оперативный штаб. Для оперативного реагирования на жалобы и заявления граждан, оказания им помощи введен круглосуточный режим службы.

Правда, иногда реакция сотрудников милиции на заявления туристов об инцидентах, случившихся с ними, доходит до абсурда. Показательна в этом плане история, случившаяся с польской девушкой, которая решила поработать в летнем лагере для детей на берегу озера Иссык-Куль.

Учительницу английского языка из Польши Агнешку Квецень пытались похитить несколько мужчин. Она сбежала от них и написала заявление в милицию. Квецень рассказала журналистам о похищении, бездействии милиции, сексизме и бытовой коррупции в Кыргызстане.

Агнешка Квецень.
Фото с сайта Kloop.Kg

В коротком пересказе её история звучит так: рано утром девушка решила прогуляться в курортной зоне. Проезжавшая мимо машина остановилась, из нее выскочили местные парни и пытались затащить Агнешку в свой автомобиль. Вырвавшись от них, девушка попыталась убежать, остановив другую машину. Но и этот водитель решил увезти ее неизвестно куда. В общем, с горем пополам, в слезах и потрепанной, ей удалось выскочить из машины похитителей, а потом добрые люди привезли ее в милицию.

Далее с ее слов: «Даже когда я приехала на участок заплаканная, в истерике, милиционер шутил: «Так ты не хочешь замуж выйти?» А другой сказал: «Они похитили тебя, потому что ты красивая». И еще они сказали: «Если ты носишь платья определенной длины, ты провоцируешь их сама».

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Лишь после предания этой истории огласке милиционеры стали выполнять свои обязанности - искать хулиганов. Но вскоре Агнешка отказалась от всех обвинений в адрес своих несостоявшихся похитителей, объяснив, что она уезжает в Африку, где продолжит свое обучение. А задержанные милицией мужчины заявили, что хотели помочь девушке и не имели «злых умыслов».

Об отношении иссыккульцев к туристам «Фергане» рассказала бишкекчанка Ульяна Копытина. Девушка не стала сдерживать свои эмоции и заявила, что уровень человеческой мерзости на Иссык-Куле в этом году просто зашкаливает.

— Случаев воровства не перечесть, — возмущается девушка. — У моих родителей украли смартфон люди, попросившиеся в туалет. У соседки-торговки две девки сперли кошелек с 70 тысячами, лежавший в глубине магазина на стеллаже в подсобном помещении. Дальше от нас на пару домов магазинчик — также обокрали. Учительница из нашей школы оставила в прихожей местного кафе пакет с кофтой — ему тут же приделали ноги. Я думала, это уже самое днище, но тут снизу постучали: местная торговка ягодками продала ягоды туристам на 200 сомов, те расплатились, попросили, чтобы пакет пока у нее полежал, и пошли купить еще что-то. Тетка тут же продала эту ягоду другим, собрала манатки и свалила с базара. Вернувшимся за своей ягодой туристам осталось только чувство глубокого разочарования в иссыккульцах. Причем соседки той торговки говорят, что так она поступает уже не первый раз. Очень надеюсь, что кто-нибудь не поленится прийти на следующий день и надеть ей ведро на башку.

Конфликты местных жителей с туристами нередки. Купальный сезон на Иссык-Куле длится около трех месяцев, и за это время жители курортной зоны стараются заработать на туристах столько, чтобы хватило на жизнь до следующего лета. Многие держат приезжих за дойных коров и стараются снять с них деньги буквально за всё, даже за любование природой.

Россиянин Евгений Диянов в мае нынешнего года рассказал, как с него буквально на ровном месте «срубили» деньги, пригрозив за отказ оружием.

Придорожная торговля на Иссык-Куле.
Фото Turmush.Kg

«Я прилетел в Кыргызстан 5 мая. Сегодня ближе к десяти часам с подругой подъехали на попутной машине к каньону «Сказка» на южном побережье Иссык-Куля. Доехали до ущелья и решили пройти пешком, но уткнулись в шлагбаум. Когда мы его обошли, появился молодой человек, который попросил оплату. Я спросил у него документы. Задал вопрос, на каком основании ведет здесь коммерческую деятельность. После они меня позвали в сторону автомашины BMW и, открыв багажник, показали мне винтовку и спросили, есть ли еще вопросы. Их было двое», — рассказал Евгений Диянов «24.kg».

Случаются и драки местной молодежи с приезжими, бывает - со смертельным исходом. Если кто-то из приезжих пытается качать свои права, местные могут запросто заехать камнем по машине. Если конфликт получает огласку, правоохранительные органы начинают разбираться.

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Жителя Волгоградской области России Дмитрия Реброва, который привез своего сына на лечение на Иссык-Куль, ограбили неизвестные в милицейской форме. Инцидент произошел летом прошлого года.

— Возле центра отдыха «Гавайи» нас остановил мужчина на автомашине «Мазда» и попросил документы, - приводит рассказ пострадавшего «Азаттык» (киргизская служба Радио Свобода). - На моей автомашине были российские номера. Неизвестные заявили, что я должен сесть в их машину и ответить на вопросы. Они начали спрашивать о том, не пил ли я алкоголь или употреблял гашиш, потом начали осматривать, проверили небольшую записную книжку и кошелек. Его коллега с жезлом осмотрел мою машину. После они вернули мне вещи и отпустили. Мы с женой подумали, что, может, они подложили наркотики, и проверили машину. Оказалось, что нет части денег: 100 евро, 20 тысяч рублей и 45 тысяч сомов.

Сознательные граждане пытаются объяснить туристам, что случившийся с ними инцидент - исключение из правил. Правда, таких исключений ежегодно насчитывается десятки. В случаях с разбитым окном машины и ограблением Рябовых местные активисты решили собрать деньги, чтобы восстановить ущерб.

Кыргызстан — не Турция, Турция – не Кыргызстан

Мой российский коллега и друг Константин Саломатин считает, что россиянам гораздо выгоднее отдыхать в странах дальнего зарубежья, чем ехать в Кыргызстан.

Константин Саломатин
Фото Фергана.Ру

— Лично я приезжаю в Кыргызстан, потому что люблю страны Средней Азии, — признался Константин. — Однако моим московским соседям гораздо выгоднее летать отдыхать в Турцию, Испанию или Болгарию. Во-первых, во много раз дешевле, во-вторых — безопаснее.

— В какой из среднеазиатских стран ты чувствуешь себя спокойно?

— Самая спокойная страна — Таджикистан! Там и люди гораздо миролюбивее, чем кыргызстанцы. Я там мог спокойно зайти в любую толпу со своим фотоаппаратом, снимать на видео, и никто не обращал на меня внимания. А в Кыргызстане было несколько инцидентов, когда местные жители нападали на меня и пытались ограбить.

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— Посоветуешь ли своим друзьям и знакомым отдых в Кыргызстане?

— Для жителей европейской части России, выгоднее отдыхать, как я сказал, в Турции, Египте или европейских странах. Для россиян из азиатской части предпочтительней страны Юго-Восточной Азии и Китай, который абсолютно безопасен, а китайцы начисто лишены агрессии к иностранцам.

Президент Ассоциации курортов Кыргызстана Медер Тилекматов считает, что наша страна привлекательна, в первую очередь, для жителей соседнего Казахстана.

— Сегодня основной поток именно иностранных туристов поступает из Казахстана - Алматы, Астана, Шымкент, Тараз. Следующее место занимают города России - Новосибирск, Екатеринбург, Москва и другие. За ними следует Узбекистан, этим летом узбекистанские турфирмы активно продавали путевки на Иссык-Куль, - рассказал Тилекматов «Фергане».

— А будет ли у туриста гарантия, что он уедет из Кыргызстана довольным и захочет вернуться вновь? Весьма «ненавязчивый» сервис кыргызстанских мест отдыха стал притчей во языцех и проигрывает той же Турции.

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— Я подчеркну главный момент — отдых в Кыргызстане нельзя сравнивать с турецким. Там большинство объектов получают субсидии от государства. А что касается выбора туриста — вы правы. Они едут туда, но не только потому, что это дёшево, там отличный сервис. Они едут туда, так как бывали там не раз и знают, что их там ждет, знают, куда и зачем едут. Нам лишь надо открыть для них нашу страну в плане туризма и поверьте, тогда они к нам приедут. Многое зависит от принимающей стороны. Поэтому туристам надо работать с туркомпаниями, которые гарантируют им отдых.

— Перейдем к вопросу о безопасности: во многих туристически развитых странах местные жители и сотрудники государственных и правоохранительных органов понимают, что туристы — не нахлебники, а приносят доход стране и жителям. У нас же иностранец рассматривается как банкомат, из которого можно вытрясти деньги. Почему?

Медер Тилекматов
Фото Фергана.ру

— Факты инцидентов с туристами надо пресекать. Есть телефоны доверия и номера руководителей служб, надо звонить им. Есть предложение создать некий туристический Альянс, внутри него будут подразделения, которые напрямую будут работать с органами внутренних дел, МИДом и другими структурами, имеющими отношение к туристам в частности и туризму в целом. Мы сейчас совместно с tourist.kg разрабатываем концепт и устав данного альянса. Но работы очень много. Надо проработать все направления, рассмотреть и проанализировать все жалобы туристов и гостей нашей страны.

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Есть ли в МВД или МИДе какие-нибудь рекомендации туристам о правилах поведения в Кыргызстане, где были бы указаны данные, куда следует обращаться в случае тех или иных инцидентов? В пресс-службе МВД «Фергане» ответили, что нечто подобное есть, но получить это нечто так и не удалось. В любом случае, этот факт является показателем отношения к туристам и гостям нашей страны.

Ежегодно разные рейтинги показывают привлекательность Кыргызстана для иностранцев. Деловой вестник Forbes занес нашу республику в тройку самых дешевых стран для туризма в 2017 году. Издание пишет, что Кыргызстан привлекает богатой культурой, историей и горным ландшафтом.

«Кыргызстан является одним из впечатляющих и недооцененных стран мира. Также через Кыргызстан проходил Великий Шелковый Путь, который еще не изучен до конца. Остатки истории, такие как башня Бурана в нескольких часах езды от Бишкека, и походы в горы, сделают вашу поездку незабываемой», - говорится в сообщении.

Иссык-Куль
Фото с сайта Оникс-Тур

Далее журнал пишет, что Кыргызстан является одной из самых доступных стран для туризма. Согласно подсчетам издания, проживание в частном секторе обойдется в $15, питание — от $2. Переночевать в юрте с двухразовым питанием стоит $20.

В рейтинг Forbes вошла 21 страна. Самым экономичным оказался пляжный отдых на курортах северного Вьетнама. Кыргызстан расположился на втором месте, замыкает тройку Португалия, а конкретно - город Лиссабон.

Странно, что даже с такой мощной рекламой наша страна до сих пор не стала туристической Меккой. Хотя, если учитывать отношение властей и местных жителей к иностранцам, то ничего странного в этом нет.