Радио «Озоди» сегодня опубликовало попавшие в руки редакции новые фотографии экс-командира таджикского ОМОН, присоединившегося к «Исламскому государству», Гулмурода Халимова.

На фото, попавшее в редакцию Радио "Озоди", как отмечает само издание, 31 июля, Гулмурод Халимов запечатлен с длинными волосами и бородой, присущими бойцам ИГИЛ.

Гулмурод Ҳалимов

Второе фото сделано в стиле «селфи», на нем Халимов запечатлен со своей дочкой от второй жены Хумайро Мировой, ранее сбежавшей к беглому полковнику.

Данные фото подтверждают, что вторая жена Халимова и ее дети встретились с ним, пишет редакция.

Время и место. когда и где были сделаны фото, а также источник происхождения фото, не указаны.

Ранее сообщалось, что вторая жена Халимова - Хумайро Мирова сбежала в Сирию весной 2016 года.

Хумайро Мирова до 2015 года работала в пресс-службе Таможенной службы Таджикистана и имела воинское звание капитана. До этого она являлась сотрудником пресс-службы МВД Таджикистана.

Хумайро Мирова - вторая жена Гулмурода Халимова

В начале 2015 года она вышла в декретный отпуск и родила сына. Несмотря на то, что ранее она не скрывала связь с Гулмуродом Халимовым, когда он занимал пост начальника ОМОН МВД РТ, однако уже после его побега в Сирию, в интервью «АП» Хумайро Мирова отрицала какую-либо связь с Гулмуродом Халимовым.

Хумайро Мирова в 2008 году начала работу в пресс-центре МВД РТ, где и познакомилась с Халимовым, который в то время работал в ОМОН МВД РТ, и вышла за него замуж, став второй женой, родив впоследствии ему четверых детей.

40-летний командир ОМОН пропал в конце апреля 2015 года. Он не появлялся на работе, его местонахождение было никому неизвестно. Ровно через месяц бежавший полковник дал о себе знать. В сети появилось 12-минутное обращение Халимова на русском языке, где он сообщал, что вступил в ряды ИГИЛ. Власти немедленно обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа 2016 года власти США объявили награду в 3 млн долларов за информацию о местонахождении Халимова. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров «Исламского государства». «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — говорилось в заявлении Госдепартамента США.

Журнал «Таймс» 15 апреля этого года сообщил о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ, во время авиаудара по западной части иракского Мосула. Издание указало Халимова, как одного из высокопоставленных командиров террористической организации «Исламское государство».

«Таймс» со ссылкой на военного источника в Ираке сообщал, что «военный министр ИГИЛ был убит в результате авиаудара в западной части Мосула». Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова.

Однако МВД Таджикистана до сих пор не получило официального подтверждения, что Гулмурод Халимов был убит в результате ракетного авиаудара в Мосуле. Он по-прежнему числится в списке разыскиваемых Интерполом.