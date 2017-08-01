Если бы в нашем регионе в советское время кто-нибудь задумывался о том, что перекраивать экосистему, даже под самые благородные нужды, – дело неблагородное и вредное, то 29 июля мы бы вместе с другими 13 странами мира отмечали Международный день тигра.

Но, увы, своего туранского тигра наши страны дружно потеряли, поэтому «АП» вместе со своими партнерами из «Открытой Азии онлайн» только вспоминает о том, каким он был… Или каким он, возможно, будет?

«В труднодоступных, непролазных чащах тугая и камышовых крепей, по поймам наших южных рек обитает этот могучий кровожадный хищник», - писал «Коммунист Таджикистана» в 1937 году. И добавлял, что «человека туркестанский тигр не трогает и нападать может, только обороняясь» и что «случаи нападения тигра на домашний скот встречаются крайне редко, только если скот находится вблизи камышовых и тугайных зарослей, так как населенных пунктов тигр избегает». И, в общем, «тигр наносит нашему хозяйству совсем незначительный вред». Зато польза от него имеется: «живой тигр является объектом промысла и идет на экспорт. Взрослый самец по ценам Московского зоопарка стоит 6000 рублей, молодые экземпляры – до 3000 рублей. Шкура и мех тигра хорошо используются на различные поделки», - рассуждал автор материала.

Это было в 1937 году, а через 17 лет – в 54-м – туранского тигра видели в Таджикистане в последний раз. По разным данным, в Узбекистане последнего тигра застрелили в 1946 или 1947 году, в Туркменистане – в 53-м, в Казахстане сведения о следах тигров поступали вплоть до 1947 года. В 1970 году туранского тигра официально признали вымершим видом. «Поделки» стало делать не из кого.

«В Таджикистане массовой охоты на тигра не было, - говорит заместитель директора государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Убайдулло Акрамов. – И даже последний тигр, которого видели в нашей республике в 54-м году, был не убит, как иногда пишут в разных источниках. Просто в этом году его видели, а в следующем году - нет, и в последующем - тоже нет, и вообще больше никогда не видели».

Впрочем, случаев охоты на этого хищника в Таджикистане Акрамов все-таки не исключает; истребление тигра во время охоты специалисты вообще называют одной из причин его исчезновения. Не самой главной, конечно, но и немаловажной. Например, в книге «Млекопитающие Советского Союза» отмечалось, что «изменение ландшафтов сыграло решающую роль (в исчезновении тигра. – Прим. ред.) лишь в последнее время… Главное же было в прямом истреблении зверя военными охотниками-спортсменами».

Ту самую «решающую роль» в исчезновении туранского тигра в Таджикистане Акрамов тоже видит в нарушении среды обитания животного.

«В те годы Таджикская ССР активно осваивала территории на юге республики, на берегах Амударьи – там, где находились тугайные леса и где обитал тигр. Пойменные леса республика превращала в поля для хлопчатника, и, таким образом, сокращалась территория обитания хищника. Например, из 90 тысяч гектаров тугайных лесов, бывших в 30-х годах, к 50-м осталось всего 24 тысячи. Но это не считая территории заповедника «Тигровая балка».

Теперь хлопчатник на этих территориях почти не выращивают, бывшие поля стоят голыми - почва засолена и расти на ней ничего не будет. По словам Акрамова, в прошлые годы деградация земель ежегодно составляла 0,6-0,9%, теперь темпы увеличились до 3% каждый год.

Тигровая балка есть, тигров нет

Место, где в последний раз видели туранского тигра в Таджикистане, – это заповедник «Тигровая балка» в двухстах километрах от Душанбе. Тигров здесь давно нет, но название осталось. Территория эта до сих пор является уникальной: непроходимые тугайные леса сохранились только здесь, в низовьях реки Вахш, да еще на узкой полосе, тянущейся вдоль таджикско-афганской границы по реке Амударье. Нигде в мире вы не найдете тугайно-пойменного ландшафта такой большой площади, как здесь. Для сравнения: заповедники в Туркменистане и Узбекистане имеют площадь от двух до пяти тысяч гектаров, в Таджикистане – пятьдесят тысяч.

Эти непроходимые заросли были идеальным местом обитания для туранского тигра. Животное было крайне осторожным, и соседства человека избегало. Акрамов говорит, что в 30-е годы в этом заповеднике обитало от 5 до 7 особей. Территории хищникам хватало, питания тоже, и по свидетельствам местных жителей тигры никогда не нападали на человека и не особенно интересовались домашним скотом.

«На территории, где обитали тигры, в большом количестве водились дикие кабаны, бухарские олени, джейраны, уриалы и зайцы. Все эти животные были основным кормом для хищника, - говорит Акрамов. – Но когда территории вокруг «Тигровой балки» (а этот заповедник был образован в 1938 году) стали осваивать под хлопчатник, тигр ушел и отсюда».

Как только из экосистемы исчез этот хищник, сразу стало сокращаться количество и других представителей фауны и даже флоры. Прежде всего сократилась популяция тех животных, на которых охотился тигр. Акрамов объясняет, что хищник был своеобразным чистильщиком: он уничтожал слабых и больных особей, болезней среди стад джейранов или уриалов не возникало, оставшимся здоровым животным хватало корма.

«Исследования показывают, что экосистема на территориях, где обитал тигр, всегда находилась в идеальном состоянии, - рассказывает Акрамов. – Чего не скажешь о тех территориях, где хозяйничает, например, волк. Потому что волки не такие искусные охотники, как тигры, волки охотятся на крайне слабых, больных особей, которые уже успевают, например, заразить своих сородичей и находятся на грани гибели. Тигр очищал стада от больных животных, которые еще находились в достаточно хорошей форме и таким образом предотвращал распространение болезней, не позволял слабым особям размножаться».

Кроме того, свой ареал тигр надежно охранял от человека, во всяком случае в начале XX века в Таджикистане было именно так.

«К тугайным зарослям местное население даже не приближалось из-за страха перед тигром; естественно, животные, которые обитали в пойменных лесах вместе с этим хищником, не страдали из-за человека, шел естественный процесс, пока в него не вмешался человек», - говорит Акрамов.

Туранский тигр мог выжить?

После того как человек все-таки вмешался, а в 1970 году понял, что вмешался до такой степени, что туранский тигр исчез с лица земли, поверить в это было очень трудно. Тем более что к этому времени исследователи уже написали кучу работ о том, к каким плачевным последствиям привело исчезновение этого хищника. Естественно, верить в это не хотелось, и в странах региона периодически появлялись сообщения о том, что видели тигра или его следы. Большинство этих рассказов были неправдой, но есть и те, которые заслуживали внимания.

Рустам Муратов, заведующий отделом экологии наземных позвоночных животных Института зоологии и паразитологии Академии наук Таджикистана, рассказывает, что в августе 1970 года видел следы тигра своими глазами в «Тигровой балке».

«Мы тогда были членами краеведческого кружка, работали в «Тигровой балке»; пришел егерь и рассказал, что обнаружил след большой кошки и закрыл его от возможных повреждений, - рассказывает Муратов. - Наш руководитель обратился к специалистам из Москвы, они приехали и подтвердили, что это действительно след туранского тигра. Провели исследования и пришли к мнению, что он зашел на территорию Таджикистана со стороны Афганистана, вернее с островов на реке Пяндж, которые находились на нейтральной пограничной территории».

У зоологов появилась надежда, что туранский тигр остался на этих островах. Впрочем, эти надежды жили недолго: когда СССР начал свою военную кампанию, острова пришлось уничтожить, так как на них могли прятаться не только тигры, но и моджахеды.

Последнее сообщение о том, что туранский тигр остался, появилось в 2006 году в Казахстане. Тогда алматинец, рыбачивший в дельте Балхаша, заявил, что видел выводок тигрят. СМИ эту новость публиковали с удовольствием, но специалисты отнеслись к ней скептически.

«Несмотря на то, что тигр действительно крайне осторожный зверь, это слишком большая кошка, чтобы остаться незамеченной, даже в большом Казахстане, - говорит Муратов. – В прошлом году егеря в «Тигровой балке» тоже сообщали нам о том, что видели большую кошку, по описаниям похожую на тигра; мы расставили фотоловушки, но, увы, они ничего не показали. Туранский тигр исчез, в этом нет никаких сомнений».

Вернется ли туранский тигр?

Тот самый туранский тигр, конечно, уже не вернется. Но ученые доказали, что туранский тигр генетически очень близок амурскому тигру, который сейчас относится к вымирающим видам. Теоретически это позволяет рассматривать возможность восстановления вымершей популяции за счет сведения обоих видов в один. Проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России выступил инициатором этой нелегкой работы, а правительство Казахстана поддержало эту идею. Согласно исследованию фонда, в устье реки Или к югу от озера Балхаш есть территория площадью 500 тысяч гектаров, которая пригодна для обитания редкого хищника.

Буквально на днях казахстанские СМИ сообщили со ссылкой на экспертов Программы развития ООН, что на создание условий обитания для тигра необходимо более 10 лет. И в общем подготовка началась.

«Три года тому назад был проведен социальный опрос среди местного населения, чтобы узнать, как они смотрят на восстановление тигра. Ответ был отрицательный. Мы до сих пор не создали этот природный резерват, потому что местное население было против. В случае восстановления туранского тигра местное население должно переехать на другое место. А для сельских жителей, которые всю жизнь там проживают, это было непонятно», - рассказал казахстанским журналистам менеджер проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия Талгат Кертешев.

По его словам, жители сдались, когда была проведена разъяснительная работа. Местному населению объяснили, что создаваемый заповедник повлечет собой создание организации со штатом работников, а это новые рабочие места. Кроме того, это развитие экологического туризма, системное использование земель без хозяев и много других позитивных изменений.

«Сейчас нам удалось переубедить население, они поддержали, земли зарезервировали. Постановлением акима области 423 тыс. га земель отдаются под резерват. Земли сельхозназначения туда не входят. Но не факт, что мы сегодня создали природный резерват, а завтра появятся тигры. На это может уйти десятки лет, 20 лет, чтобы досконально изучить этот вопрос», - отметил Кертешев.

В Таджикистане в эту идею верят и даже надеются, что у соседей получится реализовать ее настолько, что тигры могут снова начать миграцию по региону.

«Мы планируем принять государственную программу на 2018–2028 годы, которая будет направлена на восстановление территорий, пригодных для обитания тигра, - рассказывает Акрамов. – Но, конечно, в одиночку республика с этой работой не справится, поэтому сейчас мы активно привлекаем к этой работе международные организации. Территории, о которых идет речь, находятся в заброшенном состоянии, на них не ведутся сельхозработы, почва деградирует, поэтому нам необходимо заняться этой работой. Причем заняться уже сейчас, мы и без того потеряли слишком много».