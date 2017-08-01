Сегодня, 31 июля, исполнилось 8 лет со дня запуска Сангтудинской ГЭС-1. В 2009 году гидроэлектростанция была открыта двумя президентами – Эмомали Рахмоном и на тот момент Дмитрием Медведевым. Один из советских долгостроев на реке Вахш был официально введен в эксплуатацию. Сегодня Сангтуда-1 дает до 12% совокупной выработки электроэнергии в республике.

На открытии Сангтудинской ГЭС-1.

Сангтудинская ГЭС-1, установленной мощностью 670 МВт, стала крупнейшим инвестиционным проектом, реализованным Российской Федерацией на территории СНГ, и второй по мощности гидроэлектростанцией в Таджикистане. В строительстве были задействованы 4,5 тысячи человек, из них 90 % - граждане Таджикистана.

Как сообщается по случаю этой даты пресс-релизе компании, перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» была поставлена непростая, но важная задача – построить гидроэлектростанцию в кратчайшие сроки, чтобы как можно скорее сократить сезонный дефицит электричества в стране.

Сангтудинская ГЭС-1 обеспечивает около 12% совокупной выработки электроэнергии в Республике Таджикистан, что почти на треть сокращает энергодефицит в зимний период. Благодаря работе станции возможности Таджикистана по экспорту электроэнергии в летний период увеличились до 1,5 млрд. кВтч.

В сообщении отмечается, что важнейшим показателем работы станции является стабильные и бесперебойные поставки электроэнергии в энергосистему Республики Таджикистан. Единственным покупателем электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 является государственная компания ОАХК "Барки Точик". В адрес холдинга за весь период работы станции поставлено электроэнергии более 17 млрд. кВтч на общую сумму более 2,07 млрд. сомони с учетом НДС. Задолженность госэнергохолдинга за поставленную электроэнергию на 30.06.2017 года составила 732,0 млн. сомони. При этом средний уровень оплаты поставок не превышает 63,48%.

На данный момент проектные возможности станции не используются в полной мере. В соответствии с договором купли-продажи электроэнергии между ОАО «Сангудинская ГЭС-1» и ОАХК «Барки Тоджик», годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,700 млн. кВтч, что при ежегодной индексации тарифа минимум на 4% обеспечивает предусмотренный Соглашением между Правительствами РФ и РТ о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 от 30.07.2009 двадцатилетний срок возврата денежных средств, вложенных в строительство станции. Фактически за прошлые годы Госэнергохолдинг принимал в год не более 1,6 – 2,1 млрд. кВтч, объясняя нарушение договоренностей отсутствием рынка сбыта в летний период в связи с изолированным режимом работы энергосистемы Республики Таджикистан. Летом, когда потребление не большое, происходит недовыработка электроэнергии из-за вынужденных «холостых» сбросов воды.

В настоящее время ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» прорабатывает проекты по экспорту электроэнергии в сопредельные страны с энергодефицитными рынками, поскольку выход на внешние рынки является одним из стратегических направлений деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1». Однако реализация возможностей по экспорту электроэнергии, помимо экономической эффективности, напрямую зависит еще и от политических интересов стран региона и их государств-доноров, а также от наличия межгосударственных линий электропередач. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» заинтересовано в достижении договоренностей с руководством Республики Таджикистан, Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, а также ОАХК "Барки Тоджик" относительно экспорта электроэнергии вырабатываемой Сангтудинской ГЭС-1.

Производство электроэнергии на Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется в строгом соответствии с международными и национальными требованиями безопасности к крупным гидроэнергетическим объектам. В целях управления экологическими аспектами производственной деятельности на ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» внедрена система экологического менеджмента (СЭМ). Успешная сертификация СЭМ по международному стандарту ISO 14001:2004 впервые была проведена в 2015 году. В апреле 2017 г. успешно был пройден уже второй инспекционный аудит, а также было проведено обучение персонала (руководителей структурных подразделений) по обновленной версии стандарта ISO 14001:2015. СЭМ является одним из самых распространенных и эффективных механизмов экологического управления. Направлен он на снижение негативного воздействия предприятия на экологию путем эффективного управления теми аспектами его деятельности, которые взаимодействуют с окружающей средой.

В Открытом акционерном обществе «Сангтудинская ГЭС-1» работают лучшие специалисты электроэнергетической отрасли и менеджмента. В компании создано более 220 рабочих мест со стабильной и высокой по сравнению со средней в отрасли заработной платой и пакетом социальных гарантий. Около 97 % сотрудников являются гражданами Таджикистана.

Важным событием этого года стало решение о выплате дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет и частично прибыли 2016 года в общей сумме 114 млн. сомони. Данное решение было принято на прошедшем Годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года. Выплата дивидендов будет проходить впервые за всю работу ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и положит начало выполнению таджикской стороной обязательств по возврату инвестиций российской стороны, вложенных в строительство Сангтудинской ГЭС-1.