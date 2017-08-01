Бессменный ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов уходит с «Первого канала» и покидает шоу. Об этом РБК подтвердил источник, близкий к Малахову, на «Первом канале», а также сообщил собеседник РБК, близкий к процессу подбора новых ведущих для «Пусть говорят».



Новым местом работы Малахова может стать телеканал «Россия 1» (ВГТРК), считает источник РБК, близкий к Малахову. По словам собеседника РБК на «Первом канале», ​уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят».

«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — сказал собеседник РБК. По словам этого источника, в результате руководство канала и ведущий достигли некого компромисса.

О том, что отношения у Малахова и нового продюсера не сложились, РБК рассказал также источник в окружении Малахова. По его словам, новый продюсер «Пусть говорят» была назначена генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом, однако отношения с командой редакторов программы у нее не сложились.



Сотрудники программы «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир», которая выходит на телеканале «Россия 1», утверждает источник. Смена состава может также быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников дорабатывает на своей позиции только до конца лета, а затем сосредоточится на работе в качестве генерального директора и генерального продюсера общественного православного канала «Спас». «ВГТРК поставило условие (Корчевникову. — РБК): или ты на [телеканале ] «Спас», или у нас», — сказал собеседник РБК.

По словам источника РБК, для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих. Первые пробные записи программ с новыми ведущими прошли на прошлой неделе. На позиции новых ведущих ток-шоу рассматривали «двух мужчин», уточнил источник РБК, ​знакомый с процессом подбора.



РБК направил официальный запрос в пресс-службу ВГТРК и в пресс-службу «Первого канала». РБК также обратился с просьбой прокомментировать ситуацию к Андрею Малахову, но не получил комментарий. РБК обратился за комментарием к ведущему ВГТРК Борису Корчевникову, но также не получил комментарий.



Андрей Малахов начал работу на телевидении еще во время учебы на факультете журналистики МГУ — с 1992 года он готовил сюжеты для передачи «Воскресенье с Сергеем Алексеевым». В 1995 году Малахов окончил журфак с красным дипломом, после чего работал штатным редактором международной информации программы «Утро», а также автором и ведущим рубрики «Стиль».



После работы в дирекции информационных программ «Первого канала» в 2001 году Малахов становится ведущим ток-шоу «Большая стирка». Программа просуществовала три года, затем ее сменил проект «Пять вечеров». С 2005 года Малахов является бессменным ведущим шоу «Пусть говорят».



Согласно информации на официальном сайте ведущего, за годы работы в Останкино Малахов был награжден более чем 550 премиями в области шоу-бизнеса.



В рейтинге 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes за 2017 год Малахов занял 30-е место. В рейтинге учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете.



Доход ведущего издание оценило в $1,2 млн.