Общественный деятель Иззат Амон на своей странице в Фейсбуке опубликовал обращение к владельцу "Crocus Group" Аразу Агаларову с просьбой вернуть таджикским мигрантам их паспорта.

Ниже приводим текст его обращения к российскому миллиардеру:

"Араз Искандерович!

Довожу до Вашего сведения, что с 2015 по 2016 г. в ваших супермаркетах "Твой дом" работали мигранты из Таджикистана. Они, потратив более 5 миллионов рублей, построили сеть лепёшечных в Ваших магазинах. Все эти деньги они получили в кредит в одном из российских банков. Не работав даже пол года ваш заместитель Эльдар Дадашев попросил их уйти по доброму.

Иззат Амон

Я неоднократно приходил в Ваш офис и хотел встретиться с Вами, но ваши помощники "послали меня подальше". Ваш сын Эмин Агаларов хорошо знаком с историей этих бедных таджиков. Некто Юсуф ваш начальник службы безопасности избил этих людей и приказал ментам посадить их в клетку.

Нет, вернуть награбленные деньги я Вас не прошу. После всего того, что случилось, я так понял, что все ваше состояние вы добыли именно таким путем.

У вашего начальника безопасности Юсуфа находятся паспорта этих бедных людей. Я готов заплатить Вам деньги за эти паспорта. Огромная просьба, верните паспорта несчастным мигрантам. Я Вам обещаю, что после того как вы вернете их паспорта они исчезнут из России. Все что они построили, остается у вас и вашего заместителя Дадашева".

Далее Иззат Амон дает свой номер телефона с предложением позвонить ему.

Иззат Амон ранее являлся главой Союза таджикской молодежи в России. Сейчас же мигранты обращаются к нему в отдельных случаях с просьбой защитить их права.

В посольстве Таджикистана в России отметили, что проверяют данный факт и в ближайшее время дадут комментарии.

Араз Искендер оглы Агаларов — российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

Сын Араза Агаларова - Emin — российский певец и музыкант азербайджанского происхождения, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Был женат на дочери президента Адербайджана Гейдара Алиева -Лейле.

Эмин Агаларов и Лейла Алиева. Архивное фото.

Эмин Агаларов недавно стал фигурантом скандала, связанного с переговорами сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. СМИ пишут, что сын Трампа встречался с адвокатом ради компромата на Хиллари Клинтон.

Встречу, якобы, организовали по просьбе певца Эмина Агаларова. О том, что у Натальи Весельницкой есть некая важная информация, касающаяся Хиллари Клинтон, Дональду Трампу-младшему рассказал британский пиарщик Роб Голдстоун. Он работает с певцом Эмином Агаларовым.

Агаларов-старший знаком с Трампами: с будущим президентом США он организовывал конкурс «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году, а с Трампом-младшим планировал заниматься строительством, но сделка не состоялась.

Эмин Агаларов, по словам Голдстоуна, хотел оказать услугу Весельницкой (какие их связывают отношения, неизвестно) и попросил свести ее с Трампом-младшим.

Кроме того что президент Трамп поддерживал музыкальную карьеру Эмина, он пригласил его выступать на открытие своего гольф-клуба, а также снялся в клипе певца в 2013 году на песню In another life, где произнес фразу «Стажер, ты уволен!».

Сам Агаларов никогда не проявлял заинтересованность в строительстве политической карьеры, однако, по данным СМИ, он поддерживал кандидатуру Трампа на последних американских выборах, а также обладает широкими знакомствами в российском правительстве (последние, по данным американских спецслужб, вмешивались в выборы).