Глава Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Гавхар Шарофзода заявила, что переименование города Курган-Тюбе в Бохтар, это не окончательное решение. Над этим вопросом сейчас трудится рабочая группа.

Какое время будет изучать вопрос переименования рабочая группа, а это 126 учёных-востоковедов, не известно. Но как только будет готов окончательный вариант, об этом будет объявлено, сообщила Гавхар Шарофзода в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.

Напомним, в июне власти Хатлонской области предложили переименовать город Курган-тюбе в Бохтар, а город Сарбанд (в советский период город Калининабад) - в город Леваканд.

Тогда одновременно власти области предложили правительству Таджикистана переименовать Бохтарский район (в период существования СССР - Коммунистический) в район Кушониён.

Тогда «АП» со ссылкой свой источник в верхней палате парламента сообщила, что в случае одобрения предложений, они будут отправлены для дальнейшего рассмотрения в Маджлиси милли Маджлиси Оли страны.

Курган-Тюбе - город в юго-западном Таджикистане, административный центр Хатлонской области. Расположен в 100 км к югу от города Душанбе, в центре богатого оазиса в долине реки Вахш.

Согласно древним источникам, оазис Курган-Тюбе появился во времена Кушанского царства. По одним данным Курган-Тюбе возник в VII веке, по другим – значительно позже.

Территория современного Курган-тюбе в средние века была известна как Хутталь, а сам город знали как Леваканд, или Вахш.

Символ города - курган с историческим музеем Фото Asia-Plus

В конце VII века город попал под власть арабов. Вблизи Курган-тюбе, на берегу реки Вахш, находятся руины города X—XIII веков Лагман, вероятно вместе с Курган-тюбе бывшего частью обширного оазиса.

В 12 км к востоку от Курган-Тюбе возвышается холм Аджина-Теппе, здесь сохранились остатки буддийского монастыря VII - VIII в.в. (святилища, кельи, ступы, скульптуры, настенные росписи).

Оазис был разрушен монгольским нашествием Чингизхана. Затем город принадлежал Чагатайскому улусу. Только в XVI веке рост города возобновился.

После революции 1917 года в Российской империи город стал столицей провинции Курган-Тюбе.

В наши дни Курган-тюбе является одним из крупнейших городов республики, областным центром Хатлонской области.

Здесь расположены несколько больших промышленных предприятий, вузы, колледжи, лицеи, гостиницы.