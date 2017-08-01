Заслуженная певица Узбекистана Шахзода выступит с концертной программой в столичном Royal Club 18 августа. Организаторами ее концерта стали ROYAL CLUB и HUSENIYON PRODUCTION.

Вход в сам клуб стоит 150 сомони. Передние диваны, которые вмещают до 8 человек стоит 2000 сомони, диваны, которые расположены дальше 1700 сомони. Столики на 4-х обойдутся вам в 500 сомони.

Концертная программа Шахзоды продолжится с 10 вечера до 5 утра.

Зилола Мусаева в 2001 году взяла псевдоним Шахзода и начала свою сольную карьеру певицы. Увидев восходящую звезду, узбекские режиссёры пригласили Шахзоду сняться в кино, так началась её актёрская карьера.

На сегодняшний день у Шахзоды уже более 10 сыгранных в кино ролей. В 2009 году Шахзода записала совместную с DJ Smash песню «Между небом и землёй», которая заняла 8-е место в чартах Муз-ТВ и получила множество наград.

В Таджикистане Шахзода приобрела популярность после фильма «Фотима и Зухро», где она сыграла роль Зухры, которая мстила за смерть своей сестры.

Стоит подчеркнуть, что в Таджикистане уже дали свои концерты узбекские артисты Юлдуз Усманова, Озодбек Назарбеков, в скором времени пройдет концерт группы «Бочалар».

Министр культуры Шамсиддин Орумбекзода касательно гастролей таджикских певцов в Узбекистане отметил, что пока от соседей таких запросов не поступало.

Глава Минкульта добавил, что в случае если наших артистов позовут в Узбекистан, они сами должны будут пройти все официальные процедуры – приобретение визы и другие разрешительные документы.