Узбекистан запускает новый единый товарный бренд UzAgro для экспорта всей производимой в республике плодоовощной продукции. Этот бренд призван стать гарантом высокого качества предоставляемых товаров и услуг для партнеров в любой точке земного шара, сообщает "Узбекозиковкатхолдинг" .

Как пишет Подробно.уз, благодаря мощному стабильному товарному знаку UzAgro, свежая и переработанная продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности сможет занять достойное место на международном рынке, уверены специалисты холдинга.

"При эффективном и грамотном продвижении узбекской продукции под единым брендом мы получим высокий результат в сжатые сроки. Покупатели в каждой стране при виде названия UzAgro будут понимать, что они приобретают экологически чистый продукт высокого качества, опережающий конкурентов по многим биологическим характеристикам и вкусовым ощущениям. UzAgro станет для узбекских экспортеров объединяющей силой. Вместе мы станем первыми", – прокомментировал событие председатель правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг" Тохиржон Жалилов.

По его словам, отечественные производители не только смогут реализовывать свою продукцию под новым единым брендом, но и им окажут содействие в решении многих задач.

"Начиная с того, что еще на этапе посадки будущего урожая мы проконсультируем по объемам и характеристикам сельскохозяйственной продукции, которая будет востребована на мировом рынке. Поможем с сокращением расходов на хранение и транспортировку. Окажем правовую поддержку. Подберем надежных партнеров", – отметил Жалилов.

Специалисты компании также считают, что стратегическое планирование развития бренда позволит максимально сократить издержки, которые сейчас бьют по карману узбекских экспортеров – перепроизводство или недостаточное производство различных товаров, стихийное ценообразование, потери на высокорискованных рынках при выборе потенциальных партнеров, дорогая логистика и высокие расходы по обслуживанию кредитов, а также многое другое.