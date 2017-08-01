Старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев избран главой республиканской федерации альпинизма и спортивного скалолазания, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу федерации.

"Решением внеочередной конференции федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, которая прошла 26 июля 2017 года в Алматы, был выбран новый президент федерации - Нурали Алиев", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Н.Алиев является сыном старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева - Дариги.

С 2014 по 2016 годы Н.Алиев был заместителем акима (главы администрации) Астаны, занимал в разные годы должности первого заместителя, председателя правления и совета директоров АО "Нурбанк", заместителя председателя правления АО "Банк развития Казахстана", председателя правления АО "Транстелеком".