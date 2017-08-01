Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) сократила выпуск первичного алюминия в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,3 процента.

«В первом полугодии компания произвела 49,5 тысяч тонн первичного алюминия, что составляет 67,7 процентов от уровня аналогичного периода прошлого года», - сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода во вторник на пресс-конференции в Душанбе.

Напомним, в январе-июне 2016 года алюминиевым гигантом было произведено 73,5 тысяч тонн «крылатого металла».

По словам министра, основная причина снижения выпуска алюминия заключается в том, что во время аварии на трансформаторе вышли из строя электролизеры, которые используются при производстве металла. «Чтобы восстановить их, потребовалось определенное время», - сказал он.

Кроме того, продолжил Хикматуллозода, на производство алюминия повлияло несвоевременное поступление кокса нефтяного из-за того, что «поставщик имел определенные проблемы».

Министр подчеркнул, что согласно прогнозам, до конца этого года предусмотрен выпуск 148 тыс. тонн алюминия. «Руководство завода заверило нас, что они постараются наверстать упущенное за оставшийся до конца года период», - добавил он.

Ранее министерство промышленности и новых технологий сообщило, что в результате аварии, произошедшей в октябре прошлого года в электроэнергетической системе Таджикистана, из строя вышли 40 электролизных ванн, каждая из которых стоит более 200 тысяч долларов. Таким образом, экономический ущерб ТАЛКО оценивался в размере более 8 миллионов долларов.

Сокращение выпуска алюминия в Минпроме также связывали с несвоевременным поступлением сырья, нефтяного кокса и криолита, а также с падением стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов.