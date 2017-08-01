Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего заместителя директора Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбека Хайрзода к 10 с половиной годам лишения свободы. Он признан виновным в получении взятки, сообщили «АП» в Верховном суде Таджикистана.

Приговор Хайрзода был оглашен 28 июля. В тот же день был осужден Фариддун Беназирзода - бывший замначальника Согдийского управления таможни, который также ранее работал в Агентстве по борьбе с коррупцией: он также получил  10,6 лет по статье «получение взятки».

11:00 28 июля

Глава Антикоррупции: арест борцов с коррупцией не связан с «межведомственными войнами»

В настоящее время судебный процесс по «делу антикоррупционеров» продолжается.

Приговоры остальным участникам данного дела могут быть вынесены на этой недели, отметил источник в Верховном суде.

На скамье подсудимых остаются еще 12 человек – 9 бывших сотрудников антикоррупции, и три человека из других госструктур, которые проходят обвиняемыми по этому делу.

Процесс по «делу антикоррупционеров» начался 19 июля. На скамье подсудимых оказались 14 человек - 10 бывший борцов с коррупцией и четверо проходящих по делу экс-сотрдуников Таможенной службы и других госструктур РТ.

15:05 17 июля

Верховный суд приступает к рассмотрению "дела антикоррупционеров". Процесс будет закрытым

Процесс проходит в закрытом режиме. Более того, на время процесса работа ВС РТ ограничена: в момент судебных заседаний по делу экс-борцов с коррупцией, которые будут проходить по определенному графику (по понедельникам и пятницам – с 8 утра до пяти часов вечера, в другие дни недели – с 13:00 по 17:00) здание суда будет закрыто для входа посетителей.

В конце апреля в Таджикистане  была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства, позже последовали аресты некоторых уволенных.

Первым был арестован Фируз Холмуродзода. Он был руководителем следственной группы, которая вела расследование уголовного дела экс-министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, осужденного к 26 годам лишения свободы в декабре 2013 года.

10:44 28 июля

Антикоррупция проверила возведенные при бывшем мэре объекты в Душанбе. И выявила ущерб

Вслед за Холмуродзода были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова) и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля был задержан Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе 2017 года.

Ранее глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода сообщал, что «вся информация, публикуемая в последнее время в СМИ относительно изъятия 35 млн долларов из родительского дома Давлатбека Хайрзода, 1 млн 300 тысяч долларов и 6 кг золота из дома Фируза Холмуродзода, мешков с денежными средствами, золотом и драгоценными камнями из бункера Фирдавса Ниёзбадалова (Абдугафорзода) в ходе проведения обыска, является необоснованной».

На недавней пресс-конференции глава Антикоррупции заявил, что арест десяти бывших сотрудников антикоррупционного ведомства со стороны ГКНБ Таджикистана нельзя связывать "с мифическими, придуманными трениями и противостоянием между госструктурами, так называемыми, межведомственными войнами".

"Совершивший преступление человек, независимо от ранга, должен отвечать перед законом.  Суд определит степень вины бывший борцов с коррупцией", - подчеркнул глава антикоррупции.

Он также отметил, что несмотря на громкий скандал, связанный с арестом высокопоставленных сотрудников антикоррупционного ведомства, "Агентство не утратило доверие народа, и к нам за советом и за защитой обращаются сотни граждан Таджикистана".