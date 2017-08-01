Летняя Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже. Столица Франции осталась единственным претендентом на проведение Игр после того, как Лос-Анджелес принял предложение Международного Олимпийского комитета (МОК) провести у себя Олимпиаду в 2028 году, пишет Медуза.

Официально решение о месте проведения Игр в 2024 и 2028 годах будет принято на сессии МОК в Лиме в сентябре.

Ранее и Париж и Лос-Анджелес дважды принимали Олимпиады. В Париже летние Олимпийские игры проходили в 1900 и 1924 годах, в Лос-Анджелесе — в 1932 и 1984 годах. Олимпиаду-84 бойкотировали спортсмены из СССР после того, как в 1980 году на Игры в Москву на фоне начала советской операции в Афганистане не приехали сборные из западных стран, включая США.

Единственным городом, трижды принимавшим Олимпиады в новейшей истории, в настоящий момент является Лондон.