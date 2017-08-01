Успешное начало деятельности новых толлинговых плаз филиала компании АО “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в Республике Таджикистан свидетельствует о хорошей перспективе развития.

31 июля филиал компания АО “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в Республике Таджикистан ввела в действие новую модернизированную толинговую систему на автодороге Душанбе - Чанак.

В этом направлении с учетом современных требований и обеспечения неуклонного развития деятельности компании реализуется новый проект по внедрению новой электронной системы толлинга, а также изменится производственный бренд компании, сообщает пресс-центр компании.

Заместитель министра транспорта Таджикистана Рустам Вализода в своем выступлении выразил удовлетоворение выполненными работами филиала компании АО “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в Таджикистане. Он отметил, что именно благодаря ответственности его работников автодорога Душанбе - Чанак всегда находится в удовлетворительном состоянии.

Директор филиала Асомиддин Азизов отметил, что благодаря модернизации автодороги Душанбе - Чанак, которая считается «главным кровеносным сосудом в теле страны», удалось устранить опасности и риски, которым ранее подвергались водители и пассажиры на этой дороге.

«В настоящее время население круглый год может использовать отвечающую требованиям международных стандартов дорогу», - подчеркнул он.

«Известно, что строительство дороги – одно дело, а ее обслуживание и сохранение является логическим продолжением этого процесса. В случае невыполнения данного предписания, вполне вероятно разрушение и непригодность дороги», - добавил Асомиддин Азизов.

По его словам, именно поэтому правительство решило реализовать инновационный механизм по толлинговой системе в обслуживании и управлении автодороги Душанбе – Чанак. В соответствии с концессионным соглашением, обслуживание дороги было возложено на филиал компании АО “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД”.

«С начала деятельности и до сегодняшнего дня работники нашего филиала своим ответственным отношением к работе доказали, что в состоянии содержать и обслуживать автотрассу Душанбе - Чанак на высоком уровне», - подчеркнул глава филиала.

Председатель района Исмоили Сомони города Душанбе Сами Шариф отметил, что филиал компании АО “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” первым обратил внимание на устранение главной проблемы крупных городов – автомобильных пробок.

Глава столичного района отметил, что согласно плану, данная плаза должна была заработать в ноябре, однако с учетом многочисленных пробок на данном участке дороги, мэрия города рекомендовала как можно быстрее внедрить эту плазу и в кратчайшие сроки предусмотренный план был реализован.

В свою очередь, член Совета наблюдателей Компании Илхомиддин Иброхимов в своем выступлении подробно рассказал о процессе деятельности филиала компании и выполненные работы в течение этой времени назвал достойными похвалы. По его мнению, в своей деятельности филиал компании удовлетворительно, с высоким качеством выполняет свою миссию по сохранению автотрассы Душанбе - Чанак в рабочем состоянии. С этой целью используются все имеющиеся средства и возможности, а также прилагаются усилия для дальнейшего их совершенствования.

Наряду с внедрением новых плаз, филиал “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в очередной раз оказал помощь Национальному центру реабилитации детей-инвалидов «Чорбог». Помощь оказана в виде кроватей воспитанникам этого учреждения на общую сумму 21000 сомони. Также на территории новой плазы был проведен обряд обрезания 40 детей из малоимущих семей района Исмоили Сомони города Душанбе. Родители детей с радостью поблагодарили организаторов этого мероприятия и выразили признательность президенту Эмомали Рахмону.