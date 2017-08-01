В 2012 году известие о том, что Европейский союз намерен оказать помощь в реформировании пенсионной системы республики, вызвало широкий резонанс. Пенсионная реформа была поделена на два этапа: первый был связан с изменением законодательства, второй предполагал оказание помощи соответствующему ведомству по внедрению информационных технологий.

С начала 2017 года началась реализация второго этапа реформы. А что было достигнуто за пять лет - в материале «АП».

В Душанбе с начала этого года стартовала вторая фаза проекта Европейского союза «Техническая поддержка пенсионной реформы в Таджикистане». Она будет осуществляться в течение трех лет - до января 2020 года. В период с 2014 по 2020 год ЕС планирует предоставить на проект 251 млн евро в качестве гранта.

Что сделано и будет делаться?

В интервью «АП» начальник управления политики пенсий Агентства социального страхования и пенсий Абдурахмон Хакимов рассказал, что первая фаза проекта ЕС «Техническая поддержка пенсионной реформы в Таджикистане» длилась с июля 2012 года по 31 мая 2015 года. Основная цель заключалась в поддержке Агентства при разработке нормативно-правовых актов для реализации нового закона о пенсиях. А также при разработке и принятии управленческих мер по реализации этого закона, обеспечении подготовки кадров для проведения актуарных расчетов, разработке необходимых рекомендаций и определении требований по использованию информационных технологий для внедрения новой пенсионной системы.

- Был разработан ряд нормативно-правовых актов, что в последующем позволило начиная с 1 января 2013 года постепенно обеспечить реализацию нового закона, - говорит Хакимов.

Кроме того, по его словам, для создания надежной информационной системы и внедрения системы пенсионного страхования в апреле 2014 года Агентство совместно с проектом Европейского союза разработали Стратегию по укреплению ИТ-потенциала Агентства для внедрения нового закона.

- С учетом подписанной Стратегии, - говорит источник, - представительство ЕС в Таджикистане в конце 2014 года оказало Агентству техническую помощь в виде поставки компьютерной техники на общую сумму 884,0 тыс. евро. Поставленное оборудование было распределено по всем районным и городским управлениям Агентства и в настоящее время используется для назначения страховых пенсий, - отметил специалист.

Кроме того, в рамках первой фазы деятельности группа сотрудников Агентства совместно с консультантами проекта ЕС побывала в учебной командировке в ряде стран для ознакомления с работой их пенсионных и социальных фондов.

Вторая фаза проекта начала работать с 1 января 2017 года, она рассчитана на три года (до января 2020 года).

В этот период Агентству будет предоставлена помощь в разработке программ по ведению индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, автоматизации процессов персонифицированного учета застрахованных лиц, принятия отчетов от предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. А также по исчислению и назначению пенсий, учету доходов и расходов бюджета социального страхования, совершенствованию правовой базы, актуарным прогнозам, а также помощь по обучению сотрудников.

Пенсионная система должна быть многоуровневой

По заявлениям ЕС, в Таджикистане первый этап завершен в 2015 году. Какие изменения могут последовать в пенсионной системе после реализации проекта ЕС, мы попытались разобраться с нашим экспертом, экономистом Аббосали Олимходжаевым.

- В чем, на ваш взгляд, суть пенсионной реформы и как изменилась пенсионная система Таджикистана?

- Модернизация пенсионной системы Таджикистана преследует цель, с одной стороны, – сформировать многоуровневую систему, что означает диверсификацию источников финансирования, с другой стороны - обеспечить сбалансированность бюджета Агентства.

Давайте посмотрим на статданные. По данным Агентства по статистике, численность занятого населения в 2016 году составляла 2380 тысяч человек, а численность пенсионеров - 643 тысячи человек. Отношение пенсионеров к работающим составляет 1:3,7. По современным меркам это довольно хороший показатель.

По данным Агентства соцстрахования, средний размер пенсии на январь 2017 составляет 272 сомони, а среднемесячный размер заработной платы в первом квартале 2017 года – 1000 сомони, т.е. коэффициент замещения равен 27,2%.

Если не вдаваться в тонкости и детали пенсионного законодательства и сравнить произошедшие изменения в пенсионной системе по данному показателю, то мы увидим, конечно, сокращение размеров пенсий.

- Чем оно вызвано?

- В первую очередь сокращение вызвано изменением пенсионной формулы. Если раньше учитывался страховой стаж работников, то сейчас он не влияет на размер пенсии. Во-вторых, с 1 января 2017 года увеличено количество месяцев ожидаемого периода выплаты - до 180 месяцев. Ранее этот период составлял 120 месяцев. Изменение этого параметра в формуле повлек снижение размера страховой пенсии на 33%.

Но главной же причиной является неопределенность в выборе пенсионной модели. К примеру, в таких соседних странах, как Кыргызстан, Казахстан и Россия, прослеживается четкая пенсионная модель.

фото Asia-Plus Таджикские пенсионеры вынуждены просить милостыню не от хорошей жизни.

В Кыргызстане ведется политика по созданию многоуровневой пенсионной системы, где нулевой уровень – это государственная социальная поддержка, первый уровень - обязательное пенсионное страхование, второй уровень - обязательные пенсионные накопления, третий уровень – добровольные пенсионные накопления. Получается, что в состав пенсии входит базовая часть за счет государства, первая и вторая страховые части, обязательная накопительная часть пенсии, добровольные пенсионные накопления.

В Казахстане существует три уровня пенсионного обеспечения. Первый уровень – это солидарная пенсионная система, в которой пенсионные выплаты осуществляются из государственного бюджета за счет налоговых отчислений работающей части населения и других поступлений. Эта пенсия складывается из двух составляющих: базовой, которая выплачивается всем пенсионерам, и так называемой трудовой, которая выплачивается тем лицам, чей трудовой стаж на момент выхода на пенсию по состоянию на 1 января 1998 года составляет не менее шести месяцев.

Второй уровень – это обязательная накопительная пенсионная система с фиксированным 10-процентным размером обязательных пенсионных взносов от ежемесячного дохода и 5-процентным размером обязательных профессиональных пенсионных взносов от ежемесячного дохода работников, перечисляемых за счет средств работодателя в пользу работников, занятых на вредных и опасных производствах.

Третий уровень – накопительная система, основанная на добровольных пенсионных взносах (ДПВ). Размер ДПВ, порядок их уплаты и последующей выплаты определяется по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет ДПВ.

Таким образом, пенсия в Казахстане формируется за счет:

1) бюджетных средств:

– трудовой пенсии при наличии стажа до 1 января 1998 года не менее 6 календарных месяцев;

– базовой пенсии, размер которой будет зависеть от трудового стажа и участия в накопительной пенсионной системе;

2) пенсионных накоплений:

– 10% обязательных пенсионных взносов от ежемесячного дохода работника (введено с 1998 года),

– 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов от ежемесячного дохода работника за работу с вредными и особо вредными условиями труда (введено с 1 января 2014 года);

– 5% обязательных пенсионных взносов работодателя (вводится с 2018 года), которые будет перечислять работодатель за всех работников вне зависимости от их условий труда на условные пенсионные счета работников.

В России до 2015 года существовала пенсионная система, согласно которой пенсия состояла из базовой пенсии, страховой пенсии и накопительной пенсии. Со временем базовая пенсия была преобразована в фиксированный размер пенсии, а после включена в страховую пенсию. В настоящее время Министерство финансов предложило правительству РФ выделить дополнительные средства на фиксированный размер пенсии за счет средств федерального бюджета. Поскольку в настоящее время тариф на пенсионное страхование составляет 22%, из которых 6% идут на финансирование фиксированной части пенсии, а 15% - на страховую часть пенсии, то Минфин РФ считает, что таким образом ограничиваются пенсионные права граждан.

В целом, анализ мирового опыта показывает, что наиболее эффективными и финансово устойчивыми системами пенсионного обеспечения являются многоуровневые модели, сочетающие как распределительный, так и накопительный принцип функционирования. К тому же такая система позволяет получать адекватные размеры пенсий. Поэтому все страны СНГ предпринимают меры по развитию пенсионных систем в данном направлении.

- Что же происходит у нас?

- Главной целью проводимой пенсионной реформы является сокращение дефицита бюджета Агентства социального страхования и пенсий путем снижения размеров пенсий и уменьшения расходов казны на пенсионеров. Только так можно объяснить происходящее в последние годы в пенсионной системе.

Ожидания от реформы

- Чего вы ожидаете от этой реформы?

- В мире давно известны способы, к которым прибегают правительства разных стран для решения проблем с дефицитом. Это так называемые, по терминологии Всемирного банка, параметрические реформы. Поэтому не удивлюсь, если в ближайшее время будет предложено увеличить пенсионный возраст, повысить трудовой стаж, ужесточить условия выхода на пенсию, урезать пенсионные перспективы «льготников» по выходу на пенсию, отменить льготные условия выхода на пенсию для работников вредных и особо вредных производств.

В рамках реформы только солидарной части пенсионной системы счастливое пенсионное будущее граждан Таджикистана мы не построим. Выше я уже приводил примеры построения пенсионных систем в России, Казахстане и Кыргызстане. Нетрудно заметить, что в этих странах, несмотря на различие пенсионных моделей, присутствует базовая часть, которая финансируется из государственного бюджета за счет общих налогов. В Таджикистане такого уровня пенсионного обеспечения нет. В этом я вижу одну из серьезнейших проблем.

Другой немаловажной проблемой является накопительная часть. Хотя она была внедрена в далеком 1999 году, своего развития она так и не получила.

Поэтому помимо солидарного уровня должны быть четкие параметры для общегосударственной и накопительной частей пенсии. А самое главное – нужно учредить систему негосударственного пенсионного страхования, чтобы каждый человек был сам ответственен за свое пенсионное будущее и имел возможность самостоятельно определять размер своей будущей пенсии.

- Хоть что-то из этого предполагает проект ЕС?

- На мой взгляд, каких-то сильных изменений в пенсионной системе не стоит ждать. Возможно, будут предприняты попытки провести параметрическую реформу. Как следует из докладов экспертов ЕС, на втором этапе реализации проекта основной акцент будет сделан на создании информационной системы индивидуальных счетов граждан. Несмотря на неизбежный переход на новую пенсионную систему, в данное время еще очень своевременно провести масштабную информационную кампанию для повышения осведомленности населения.

Кроме того, учитывая характер новой системы, необходимо дать гражданам возможность определенного контроля их личной пенсионной перспективы – доступ к данным об их личном страховом стаже, о размере пенсионных накоплений и другой значимой информации.

Правительству необходимо учесть, что позитивные последствия публикаций и обсуждения таких документов, как планы реформ, и другой общественно значимой информации всегда перевешивают предполагаемые риски. Активные коммуникации, построенные в рамках грамотной стратегии, способны привлечь дополнительные интеллектуальные и даже финансовые ресурсы, обеспечить необходимую поддержку реформ и устойчивость их результатов. Закрытость же информации неизбежно ведет к снижению доверия населения и увеличивает и без того скептическое отношение граждан и экспертного сообщества к инициативам правительства.

МЕЖДУ ТЕМ:

К сожалению, ни Европейский союз, ни Агентство социального страхования и пенсий практически не освещало ход проводимой пенсионной реформы. Используя веб-ресурсы представительства Евросоюза в Таджикистане и Агентства, собрать воедино информацию о проведенной работе и достигнутых результатах весьма проблематично.

Отсутствие широкой информационной кампании приводит к неосведомленности и неготовности граждан к происходящим изменениям. В результате это может привести к тому, что определенная часть граждан Таджикистана, выйдя на пенсию через несколько лет, попадет в категорию «бедного» населения. Это в первую очередь касается первых поколений пенсионеров, кому пенсия будет начисляться исключительно по новой системе, и таких уязвимых категорий, как мигранты и люди без постоянного трудоустройства.

Принятие законов без проведения широкого общественного обсуждения, без вовлечения экспертного и гражданского сообществ снижает и эффективность реформ, несет в себе определенные социально-экономические риски.

К сожалению, пенсионная реформа далеко не единичный пример неэффективных и слабых коммуникаций. В качестве другого яркого примера можно привести так называемый «Антикризисный план» правительства, разработанный в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. В начале 2015 года руководством Министерства экономического развития и торговли было заявлено, что данный документ готов и будет обнародован. По прошествии более полугода план остается все так же недоступным для широкой общественности, что как минимум вызывает сомнения в качестве данного документа.

Понимание людьми характера новой пенсионной системы вряд ли уже может повлиять на ход реформы, поскольку только недавно приняты последние изменения и дополнения к закону. Тем не менее, широкое обсуждение и разъяснение этого закона позволит гражданам быть готовыми к такому повороту событий и заставит их, по крайней мере, искать альтернативные пути обеспечения достойной старости. Кроме того, многие граждане могут поменять свою личную стратегию, предпочтя официальные варианты трудоустройства, своевременно оформляя необходимые документы и др.