Житель Шаартузского района 50-летний Толибджон Дустов скончался сразу после его задержания сотрудниками милиции. По официальной версии, мужчина скончался от сердечного приступа, родственники настаивают на том, что это была насильственная смерть.

Толибджон Дустов был задержан 26 июля в одном из кафе в административном центре Шаартузского района. Через несколько часов мужчину родственники обнаружили мертвым в больнице Кабадиянского района.

По словам матери погибшего, Мехри Давлатовой, сотрудники милиции задержали ее сына 26 июля, за день до этого мужчина отметил свое 50-летие. «О задержании моего сына мне сообщил его друг. Он позвонил и сказал, что они сидела в кафе, когда пришли сотрудники милиции и увели с собой Толибджона. Мы сразу же обратились в ОМВД Шаартузского и Кабадиянского районов. Но там не нашли его. Потом нам сообщили, что сын находится в районной больнице Кабадияна. Когда я приехала туда, сын был уже мертв. Нам также сообщили, что задерживали его сотрудники отдела МВД по району Дусти», - говорит Мехри Давлатова.

Она уверена, что смерть ее сына наступила в результате неправомерных действий сотрудников милиции. «Мы думаем, что по дороге его избили, и когда доставили в больницу Кабадияна, он уже был мертв», - утверждает женщина.

По данному факту прокуратура Кабадиянского района начала проверку. По данным, предоставленным в правоохранительных органах, 50-летний Толибджон Дустов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков тремя сотрудниками ОБНОН отдела МВД района Дусти. «По дороге в ОМВД у мужчины случился сердечный приступ, в результате которого он скончался, - утверждает источник. - Однако истинная причина будет известна только после получения официального заключения судебной медэкспертизы».

Источник считает, что скорее всего дело для дальнейшего расследования будет передано в прокуратуру Хатлонской области.