Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 2 августа в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «2Рас: Легенда».

Жанр: драма, биография, музыка,

Страна: США

В ролях: Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе, Доминик Сантана, Джамал Вулард, Райан Лоуренс, Лорен Кохэн, Кори Хардрикт

Режиссёр: Бенни Бум

Смотрите фильм на самом большом экране страны в кинотеатре «Навруз». Начало в 19 часов. Забронировать билеты можно по телефонам: 2350025, 988885801.

Тупак Шакур был не только талантливым исполнителем, но и участником банды. Он успел побывать в тюрьме, да и жизнь мужчины нельзя назвать спокойной, проблем хватало. Музыкальный деятель участвовал в различных разборках и, несмотря на сложность ситуации, всегда выходил победителем. Жизнь Тупака была короткой, но яркой. Многие люди старались подражать исполнителю, они копировали его стиль, движения. Шакур создавал тексты, где отражалась вся непростая реальность: сложная судьба темнокожих людей, бедность, насилие и многое другое.

Этот исполнитель пел сильные песни и его произведения были популярными среди широкой публики, ведь в них скрывалась вся правда, того, о чём некоторые предпочитали молчать. Ещё Тупак уделял внимание расизму. Главный герой фильма «2pac: Легенда» родился в обычной семье со средним достатком. Будучи ребенком, он чётко знал, с чем свяжет дальнейшую жизнь, и сделал правильный выбор. На улицах города, где проживал молодой человек, постоянно происходили разборки.

Тупак Шакур стал жертвой очередного конфликта, он получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице…