Американские военные обнаружили "чрезвычайно необычный и беспрецедентный уровень" активности подводной лодки Северной Кореи, свидетельствующий о проведении пробного запуска ракеты с судна. Испытание состоялось после второго за месяц пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, осуществленного 28 июля.

О замеченной активности северокорейской подводной лодки рассказал CNN американский военный чиновник, пишет newsru.com. В подобном испытании исследуется "система холодного запуска", при которой используется пар высокого давления для выведения ракеты из пускового контейнера в воздух, после чего запускается ее двигатель. Это защищает от пламени и тепла, извергаемого ракетным двигателем, саму подводную лодку, погружную баржу или любое другое оборудование, используемое для запуска.

По данным источника CNN, испытание проводилось 30 июля на военно-морской верфи Синпо в провинции Хамген-Пукто на северо-востоке Северной Кореи. Чиновник отметил, что КНДР до этого дважды за июль и трижды за год испытала схожий ракетный компонент, который имеет решающее значение для развития возможностей запуска с подводных лодок.

Считается, что подводный флот Северной Кореи состоит примерно из 70 субмарин, большинство из которых довольно старые и, вероятно, не могут выпускать ракеты. Ракеты наземного базирования и на подводных лодках составляют две трети от так называемой "стратегической триады" - теории о том, что государство должно обладать возможностями ядерной атаки на суше, в воздухе и на море, чтобы успешно удерживать противника от попыток нападения, отмечает CNN.

Кроме того, согласно текущим данным американской разведки, ракетная программа КНДР на подводных лодках находится сейчас на ранней стадии. Как сообщал CNN ранее в этом месяце, Северная Корея отправила дизельную подлодку класса Romeo на беспрецедентный для нее патруль и оснастила подлодку Gorae предполагаемой установкой для запуска ракеты.

Два американских военных чиновника рассказали тогда телеканалу, что Romeo была вовлечена в "необычную активность" в водах у берегов Японии и занималась патрулированием, заплывая дальше, чем когда-либо, - на 100 км в международные воды. Это отличалось от обычной боевой тренировки, которая проходит ближе к берегу, отмечали источники CNN. По словам одного из них, американские и южнокорейские силы из-за этого немного повысили уровень готовности.

Все последние ракетные испытания КНДР проводятся на фоне заявлений Пхеньяна о намерении создать ракету, способную доставить ядерную боеголовку на территорию США. Эксперты полагают, что если бы во время последнего испытания северокорейской МБР, осуществленного в минувшую пятницу, ракета была запущена по более плоской, стандартной траектории, она могла бы угрожать таким городам, как Лос-Анджелес, Денвер и Чикаго.

Запуск 28 июля показал, что КНДР теперь может поразить большую континентальную часть Соединенных Штатов, сообщили Reuters два американских чиновника. Вместе с тем два представителя разведки рассказали агентству, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен разработать МБР, оснащаемую ядерной боеголовкой, для предотвращения любых нападений на его страну и завоевания международной легитимности, а не для того, чтобы начать атаку на США или их союзников, которая, как он знает, будет самоубийством.

В Пентагоне давать оценку последнему испытанию северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты отказались. "Детали нашей оценки засекречены, я надеюсь, вы понимаете, по каким причинам", - сказал в ходе брифинга представитель пресс-службы Пентагона капитан флота Джефф Дэвис. В то же время военный признал, что ракета может пролететь не менее 5500 км, что составляет минимальный диапазон для причисления ее к МБР по классификации Пентагона.

Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на данные Пентагона, что Северная Корея уже в следующем году сможет поставить на вооружение надежную межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку. Свою оценку ведомство сделало на основании недавних ракетных испытаний КНДР, в которых Пхеньян "осваивал ключевые технологии, необходимые для запуска боеголовки по целям на расстоянии тысяч километров".

После очередного ракетного испытания КНДР власти Японии призвали Россию и Китай оказать давление на Пхеньян. Кроме того, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в жестком тоне обратилась к китайскому руководству, призвав наконец решить, готовы ли они принять реальные меры в отношении Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что "очень разочарован в Китае".

КНДР вечером 28 июля провела второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Ракета пролетела около 45 минут и упала в водах японской исключительной экономической зоны. В Пхеньяне объявили, что страна доказала свою способность ударить по материковой части Америки, а руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал испытания "суровым предупреждением" для США.

Вслед за этим США и Южная Корея провели совместные ракетные учения. Кроме того, в ответ на ракетные испытания КНДР Соединенные Штаты направили к северокорейским границам два бомбардировщика В-1В. Также Пентагон отчитался об успешном испытании на Аляске системы противоракетной обороны THAAD, призванной защитить США от ракетной угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана.