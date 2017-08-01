У вооруженных сил Китая появилась первая военная база за рубежом — в республике Джибути в восточной Африке, сообщает «Медуза».

Торжественная церемония открытия базы прошла 1 августа — в 90-ю годовщину со дня основания Народно-освободительной армии Китая.

В церемонии, сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, приняли участие около 300 человек, в том числе заместитель командующего ВМФ Китая Тянь Чжун и министр обороны Джибути.

Китайские СМИ называют объект в Джибути базой материально-технического обеспечения, указывая, что она поможет Китаю «выполнять свои обязательства в рамках международных гуманитарных миссий». На базе, сообщает китайское агентство ECNS, также предполагается проводить учения.

Всего, по данным ECNS, на базе в Джибути смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих.

Джибути расположено на полуострове Африканский рог на пути из Аденского залива в Красное море. На территории Джибути находятся военные объекты США, Японии и Франции.

Китайские корабли с 2008 года патрулируют Аденский залив, где действуют пираты из Сомали, обеспечивая безопасное прохождение торговых судов.