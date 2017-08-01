Шесть советов от журнала GQ, которыми не стоит пренебрегать, когда на улице больше +25, а вы не на море.

Начните с ног

Прежде чем одевать сандалии, сделайте педикюр. Ноги должны выглядеть ухоженными. Мы уже рассказывали, в каких салонах делать педикюр, но вы можете попробовать сделать его сами, если не смогли записаться к мастеру.

Обработайте стопы пилкой для ног, это поможет убрать огрубевшую кожу. Затем подстригите ногти – их форма должна напоминать полукруг. Если не получается, так уж и быть – оставьте квадратными. Продвинутым пользователям рекомендуем после подкорректировать форму пилкой для ногтей.

Приготовьте теплую ванну для ног и скраб. Оставьте ноги в воде на 10-15 минут, затем вытрите их полотенцем. Кожа распарится, и с ней проще будет работать.

У основания ногтя должен быть виден белый полукруг. Не видите? Тогда отодвиньте кутикулу деревянной палочкой.

Теперь нанесите увлажняющий крем. Готово.

Помните о защите от солнца

Солнце не только греет и способствует выработке витамина D, но может и значительно травмировать кожу и волосы. В такую погоду необходимо использовать увлажняющие средства с SPF не менее 30. Если вы все время проводите на солнце, то наносить их стоит несколько раз в день, а не только утром. Безответственный подход к этому вопросу может вызвать преждевременное старение, пигментацию и рак кожи. Поэтому советуем отнестись к выбору средств серьезно.

Заботьтесь о коже лица

Также можно использовать матирующие салфетки. Некоторые из них не только избавляют кожу от жирного блеска, но и содержат антибактериальные компоненты (например, масло чайного дерева), которые предотвращают воспаления. Другой лайфхак – термальная вода в спрее, которая освежит кожу и избавит от ощущения сальности после долгого пребывания на улице.

Используйте средства от пота

Сочувствуем, если в такую жару вам приходится передвигаться общественным транспортом. Чтобы не вызвать гнев окружающих, настоятельно рекомендуем пользоваться дезодорантом. Если у вас слишком обильное потоотделение, задумайтесь о ботоксе. Мы не ошиблись. Ботокс не только избавляет от морщин, но и блокирует потовые железы.

Выбирайте летние ароматы

В жару лучше избегать тяжелых восточных ароматов, даже если вы сами чувствуете себя комфортно, то людей вокруг он может удушать. Идеальный вариант – акватики и легкие мускуные композиции с лавандой или зелеными нотами.

Сделайте короткую стрижку

Хотели посоветовать вам к лету обзавестись совсем короткой стрижкой. А потом подумали, что не надо так кардинально менять прическу из-за погоды. Мужчина же не домашнее животное, которого сезонно стригут.