ООН называет ее таджикской Малолой*. Она призывает таджикских девушек из сел получить образование и изменить свою жизнь к лучшему. По ее словам – женщина не только домохозяйка, но и важный экономический актив, как для семьи так и для государства. Несмотря на свой молодой возраст, она выбрала для себя очень важную миссию – просветительскую. И уже десятки таджикские девушки стали ее последователями.

В рамках проекта «Таджикистан: поколение Next», в интервью «АП» Муборак Мукими (Рустамзода) рассказывает о трудностях просветительской работы в таджикских селах, о правовых «границах» между женщинами и мужчинами, о завещание своей матери и многом другом.

О своих куклах

- В детстве я была очень серьёзная, не играла с подругами, мало разговаривала, не смеялась. Но у меня есть интересные вспоминания о детстве. Первого сентября, когда я впервые пошла в первый класс, я взяла с собой куклы и их одежку, поскольку думала, что в школе можно играть, а когда возвращалась домой, мои старшие сестры открыли мою сумку: «А ну-ка показывай, что у тебя есть?». Конечно, они посмеялись надо мной, увидев кукол, а мои глаза заполнились слезами, и я чуть не заплакала.

Тогда мама успокоила меня: «Моя дорогая, ты у меня уже взрослая. Теперь ты должна упорно учиться, получать пятёрки и быть всегда впереди».

Мама была для меня не только первой учительницей в школе, но и учителем в жизни. До сих пор ее слова звучат в моих ушах, и я их никогда не забуду.

О том, как вырастали крылья

- Мои родители были учителями. Мой отец Мукимов Рустам до сих пор работает. Он для меня не только отец, но и самый близкий друг. Только ему я могу открыть своё сердце. Это тот человек, кто без всяких колебаний поддержит меня во всем. Его поддержка и советы всегда помогают мне в жизни и в работе.

ООН называет ее таджикской Малолой предоставлено Муборак Мукими

Моя мама Эмомова Занджира тоже была педагогом, она была моей первой учительницей. То, что я сегодня имею и знаю, это благодаря моей маме. Всему я научилась от нее. Она была для меня идеалом в жизни. Я всегда хотела быть похожей на нее, быть как она. Мама была отличником народного образования.

Когда моей мамы не стало, у меня как будто оторвали крылья. Мне не хотелось подниматься, я почти потеряла себя в жизни. Однако в один момент мне показалась, что поступая так, я предаю маму и ее многолетние труды. Я вспомнила ее слова, которые стали для меня завещанием: «Поднимайся высоко, не бойся дочка, я всегда буду рядом. Осуществи все свои мечты. Докажи, что ты дочь своих родителей и от тебя есть польза людям». Вспомнив эти слова, я почувствовала ее присутствие рядом. Мои крылья снова стали вырастать, и я поднималась, чтобы сделать что-то ради ее слова и благополучие своей родины.

Я закончила филологического факультета английского языка Кулябского госуниверситета с отличием. В этом году с отличием закончу магистратуру факультета экономики данного вуза. Участвовала в республиканском конкурсе «Лучший студент года 2013» и заняла третье место. Дважды была Лучшей студенткой года в Кулябском госуниверситете. Я очень рада, что мои студенческие годы не прошли даром.

О таджикских девушках

- Таджикские женщины очень добрые, красивые, отзывчивые, милые, а самое главное терпеливые. Они терпят все, что им скажут. Многими таджикскими женщинами, не по их ней воле, управляют либо отцы, либо братья, либо мужья. Я не против этого, но считаю, что всему есть свои границы. Некоторым отцам, братьям, мужьям не интересны желания своих дочерей, сестер и жен. Простой пример – получение образования. Многие из них не разрешают девочкам, девушкам учиться, они вовсе не думают об их будущем. Им не интересно это, и считают, что женщинам место только дома.

Я удивляюсь, почему они так считают? Ведь получение образование крайне необходимо каждому полноценному человеку. Образование расширяет наш кругозор, дает специальность, воспитывает человеческие ценности, дает возможность для карьерного роста и т.д.

Фото предоставлено Муборак Мукими

У меня было множество поездок по кишлакам, где я видела девушек, которые очень хотят учиться. Я беседовала с ними, задавала различные вопросы. Уровень знаний у многих хороший. Но, когда я спрашивала, кто, где хочет учиться дальше, они смеялись, говорили, что и не думают о поступлении в вузы. Их отцы и братья не разрешают им этого. Дома им твердят, что девушкам нельзя учиться, им только суждено выйти замуж, родить детей, быть верными мужу и семье.

Они не думают о том, как в будущем без образования будут воспитывать своих детей. Если мать образованная, то ее дети будут отличаться от других детей воспитанностью, вежливостью, образованностью. Когда я слушаю их, мне становиться печально…

О важном экономическом активе

- Я считаю, что каждый человек представляет собой экономический актив, как для собственной семьи, так и в целом для государства. Если рационально использовать эту силу, то можно было бы значительно уменьшить негативное влияние экономического кризиса.

Если жена будет работать с мужем, то в семье будет меньше нужды или ее не будет вовсе.

Я училась в Казахстане и видела, что там почти каждый студент подрабатывает. Утром у нас были занятия, а после обеда они работали. Некоторые из них работали на полставки продавцами в супермаркетах или магазинах. Другие делали из ничего что-то: какие-то сувениры и продавали. Так они хоть немного зарабатывали для себя же. А кто-то и вовсе не зависел от родителей или от мужей. Сами обеспечивали себя. И знаете, большинство из них были девушками.

Действительно, если в семье каждый будет работать и обеспечивать себя, то постепенно уровень бедности сократится в нашем обществе.

О гордости за Родину

- В последние годы у меня было множество поездок в разные страны по учебе. Через программы ТuCahea с красным дипломом закончила степень бакалавриата в Казахстане.

Муборак со школьниками Фото предоставлено Муборак Мукими

Кстати, в Казахстане мне очень понравилась их система образования. Все студенты были активны, в том числе и девушки. Они принимают участья во всем, в семинарах, конференциях, курсах и конкурсах. Я сама участвовала в различных международных семинарах и конференциях, в том числе окончила курс «Международных наблюдателей» в Белграде (Сербия).

В 2016 году была участницей конференции UNAOC (United Nation Alliance of Civilization) в Африке. Во время знакомства с руководителем (African Union) данной конференцией каждый должен был представить себя. Когда подошла моя очередь и я тоже представилась, наш руководитель сказала: «Эта молодая девушка с родины Эмомали Рахмона. Эта нация всегда стремиться к солидарности, миру, добру и единству. В их крови доброта, милосердие, гостеприимность и трудолюбие». Разве можно не гордиться такими словами о своей Родине?!.. И я очень горжусь!

…Опять же, многие участники данного курса были замужем, у кого-то были дети. И я видела, как их мужья поддерживали своих женщин. К сожалению, у многих наших таджикских женщин этого нет…

О своих достижениях

- Не хочу быть типичной. Во всем люблю внести свои коррективы. В дальнейшем собираюсь поступить в докторантуру. Хочу продолжить обучение на экономическом факультете. Уже сдала свои документы в некоторые европейские университеты и жду результатов.

В этом году приняла участие в международном форуме молодых предпринимателей в Душанбе. Здесь мы должны были предложить и составить новые проекты. Мой бизнес-план был отмечен. Сейчас вот уже занимаюсь реализацией данного проекта – компания по брендированию «Брендсоз».

Также одновременно работаю в Кулябском госуниверситете в качестве директора «Центра развития, карьера и инновации». Во время проведение семинаров в этом центре особое внимание уделяем гендерному равенству. Даю больше шансов и возможности девушкам.

О своей миссии

- Хочу предложить идею в «Комитет по делам женщин», открыть специальный отдел, где все усилия и цели были бы направлены на привлечения девушек в получении образования. Я знаю, что данная проблема является глобальной, поэтому, мы не должны быть в стороне.

Есть такая мировая статистика. Согласно проведенным исследованиям в 14 странах мира, численность женин при получении образования степени бакалавриата составляет 18%, в магистратуре 8%, в докторантуре - 2%. Мужчин же в бакалавриате 37%, 18% - в магистратуре и 6% в докторантуре.

В мире около 70 миллионов детей не получают даже начального образования. Свыше половины этой цифры составляют девочки.

В современном мире свыше 65 миллионов девочек не ходят в школу вообще. Данная проблема требует срочного решения. И мы не должны стоять в стороне.

XXI век – это век нового поколения, которому предстоит стать опорой для нашего молодого государства. Мы осознаём свою ответственность, поэтому сейчас уделяем большое внимание учёбе, стараемся приобрести максимум знаний. Государству нового тысячелетия необходимы квалифицированные, активные люди. От нас будет зависеть будущее!

*Малола Юсуфзай - пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире, лауреат нобелевской премии мира